Đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(Ngày Nay) - Chiều 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ cuối tháng 2 đến nay trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Các đại biểu đánh giá, trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và khó khăn trên thị trường năng lượng thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Cơ bản đến nay, tình hình được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng được đảm bảo.

Chính phủ đã ban hành 1 nghị định, 2 nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1 chỉ thị cùng nhiều văn bản, công điện chỉ đạo xử lý các diễn biến mới ngay trong ngày. Thủ tướng Chính phủ liên tục có các cuộc điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo nhiều nước, làm việc với các tập đoàn, đại sứ một số nước tại Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực năng lượng, xăng dầu để hợp tác ứng phó với khủng hoảng.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chỉ đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan bám sát tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhiều biện pháp hỗ trợ giá xăng dầu đã được áp dụng như trích Quỹ bình ổn giá và điều chỉnh thuế, phí đối với các mặt hàng xăng dầu. Hiện nay, giá xăng, dầu của Việt Nam đang thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực. Đây là một nỗ lực rất lớn trong bối cảnh hiện nay.

Phát biết kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước về năng lượng. Thủ tướng đồng tình với các nhận định, đánh giá tại cuộc họp về việc khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó định đoán. Vì vậy, vừa phải có các biện pháp, giải pháp xử lý trước mắt, vừa phải có các biện pháp căn cơ, lâu dài, làm từng bước, chắc chắn, trên tinh thần phải hết sức bình tĩnh, kiên trì, kiên định các nguyên tắc lớn và linh hoạt trong quá trình điều hành, quản lý.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu lớn: Dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào; phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ cho tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về đảm bảo nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

Thủ tướng nêu rõ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Công Thương tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung - cầu, giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; chủ động xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Bộ Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu trong các trường hợp khẩn cấp theo Luật dự trữ quốc gia. Về lâu dài phải quy hoạch và xây dựng hệ thống kho dự trữ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), chính sách quản lý giá; theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong trước mắt và lâu dài.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung.

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, siết chặt quản lý, chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá, trục lợi, gian lận thương mại, buôn lậu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá cả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các cơ quan trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; coi đây là cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông cung cấp thông tin chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình xăng dầu trong nước, thế giới trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay; góp phần ổn định chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, ổn định tâm lý, tiêu dùng của người dân.

Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao duy trì hoạt động sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, liên tục các nhà máy lọc dầu, khí; tối ưu hóa vận hành trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm góp phần tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước khi thị trường thế giới biến động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện hai mục tiêu trăm năm.