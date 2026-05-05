Đặt tiến độ cụ thể cải cách thủ tục hành chính

(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông báo số 100/TB-BCT ngày 29/4/2026 về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trong triển khai các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Theo đó, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm các nghị quyết được triển khai kịp thời, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là việc ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi các nghị quyết của Chính phủ có hiệu lực. Các đơn vị liên quan phải rà soát toàn bộ nội dung công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Bộ ban hành theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này được yêu cầu trước ngày 10/5/2026.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cũng được nhấn mạnh. Các đơn vị phải chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết để địa phương và doanh nghiệp có thể áp dụng kịp thời, đồng thời công khai trên các kênh thông tin chính thức của Bộ.

Đối với các nội dung chuyên sâu, các đơn vị được giao chủ động tổ chức tập huấn, phổ biến theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, nhằm bảo đảm việc triển khai không bị gián đoạn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến và hệ thống báo cáo liên thông. Trong đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ để bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương ngay khi các nghị quyết có hiệu lực.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các đơn vị liên quan đồng thời rà soát các mẫu biểu báo cáo, thống kê, đánh giá hạ tầng kỹ thuật của hệ thống báo cáo trực tuyến, đề xuất phương án nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động của các nghị quyết, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Trong quá trình này, các đơn vị cần tích hợp nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời nghiên cứu đề xuất các biện pháp thay thế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đáng chú ý, việc xây dựng các hệ thống dữ liệu liên thông về doanh nghiệp, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cũng như cơ chế phát huy vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong giám sát và phổ biến pháp luật được đặt ra như những giải pháp quan trọng. Bộ cũng yêu cầu rà soát, bổ sung kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 trên cơ sở đánh giá rủi ro, chuyển dần từ tư duy quản lý sang quản trị, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, bảo đảm phù hợp với các nghị quyết của Chính phủ và trình ký ban hành trong tháng 5/2026. Cùng với đó, Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng lộ trình đề ra.

Thông báo cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị trong toàn Bộ tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông báo của Bộ Công Thương nêu rõ hàng loạt mốc thời gian cụ thể trong triển khai cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, việc rà soát, công bố thủ tục hành chính phải hoàn thành trước ngày 10/5/2026; tuyên truyền, phổ biến hoàn thành trước 15/5/2026; chuẩn bị hạ tầng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống báo cáo hoàn thành trước 30/5/2026. Đồng thời, kế hoạch hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động của các nghị quyết phải bảo đảm hiệu lực trước ngày 1/3/2027 nhằm triển khai đồng bộ, không gây gián đoạn cho người dân và doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính Bộ Công Thương

(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.