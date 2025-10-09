DatVietVAC và các nghệ sĩ Vũ Trụ “Say Hi” ủng hộ 1 tỷ đồng cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ

(Ngày Nay) - Ngày 08/10, 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng nữ Công an Nhân dân cùng tham gia chương trình giao lưu “Phụ nữ Công an Nhân dân và Concert "Em Xinh “Say Hi” - Vạn vật đến từ em" của DatVietVAC. Tại buổi giao lưu, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cùng các nghệ sĩ trao tặng một tỷ đồng, đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.

DatVietVAC và Vũ Trụ “Say Hi” ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp nối tinh thần nhân ái, sẻ chia của các chương trình chung tay vì cộng đồng của Bộ Công An, tại buổi giao lưu, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cùng các nghệ sĩ thuộc Vũ Trụ “Say Hi” (chương trình Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi”) trao tặng một tỷ đồng, đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An để triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, DatVietVAC cũng gửi tặng 900 vé concert "Em Xinh “Say Hi” - Vạn vật đến từ em" tại Hà Nội cùng 100 thẻ VieON đến các nữ chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân. Đây là lời tri ân trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của các nữ chiến sĩ, đồng thời mang đến cơ hội để các đồng chí được hòa mình cùng không gian giải trí văn minh, đầy cảm xúc của Em Xinh “Say Hi” và trải nghiệm kho nội dung chất lượng trên nền tảng VieON.

Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, tôn vinh phụ nữ Việt

Concert "Em Xinh “Say Hi” - Vạn vật đến từ em" do DatVietVAC sáng tạo và tổ chức sản xuất với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần và sức ảnh hưởng của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ không chỉ được trân trọng bởi vẻ đẹp và sự hiện diện, mà còn bởi cách họ nuôi dưỡng, lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng và tạo nên những đổi thay tích cực trong cuộc sống.

Không nằm ngoài những giá trị to lớn ấy, phụ nữ trong lực lượng Công an Nhân dân luôn là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và lòng tận tụy. Họ hiện diện ở mọi lĩnh vực công tác, từ nghiên cứu, tham mưu chiến lược đến trực tiếp chiến đấu trên tuyến đầu. Họ vừa là những người bảo vệ bình yên, vừa là những người phụ nữ dịu dàng trong đời thường - hiện thân sống động cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Để tri ân những phẩm chất kiên cường, lòng nhiệt huyết và trái tim luôn hướng về cộng đồng ấy, DatVietVAC trân trọng dành hoạt động đặc biệt trong Concert "Em Xinh “Say Hi” – Vạn vật đến từ em" để gặp gỡ và tôn vinh lực lượng nữ chiến sĩ Công an Nhân dân, với chương trình giao lưu “Phụ nữ Công an Nhân dân và Concert Em Xinh “Say Hi” - Vạn Vật Đến Từ Em”.

Sự kiện có sự tham dự của Thiếu tướng Ngô Hoài Thu – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công An, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân; Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban lãnh đạo DatVietVAC, các nghệ sĩ của Em Xinh “Say Hi”. Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp 500 nữ chiến sĩ tiêu biểu đến từ lực lượng Công an Nhân dân, bao gồm nữ chiến sĩ chống khủng bố, nữ chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ hòa bình, lực lượng nữ chiến sĩ đặc nhiệm và nữ cảnh sát nhân dân.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp xuất sắc của lực lượng nữ chiến sĩ Công an Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Em Xinh “Say Hi”: “Chương trình Em Xinh “Say Hi” của DatVietVAC đã gửi gắm một thông điệp xúc động về người phụ nữ. Bằng nghệ thuật, đã lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng và tạo nên những đổi thay tích cực trong cuộc sống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hiện nay. Các nghệ sĩ đã thể hiện vẻ đẹp, tinh thần và sức ảnh hưởng của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại. Dù có khác biệt về vai trò, nhưng tôi tin chắc rằng, chúng ta đều chung một tinh thần: giàu lòng nhân ái, có trái tim yêu thương, nhưng rất mạnh mẽ, kiên cường và khát khao được cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân. Đó chính là giá trị bền vững và vĩ đại nhất của phụ nữ Việt Nam. Từ chương trình hôm nay, chúng ta thấy rõ rằng: người phụ nữ – dù là chiến sĩ hay nghệ sĩ – đều mang trong mình sức mạnh mềm, một năng lượng tạo hóa đặc biệt: năng lượng của yêu thương và của cảm hóa. Khi cùng nhau cất tiếng nói, cùng chung tay hành động, thì xã hội này sẽ trở nên nhân văn, ấm áp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Thiếu tướng gửi lời chúc concert Em Xinh “Say Hi” tiếp tục là nhịp cầu lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Đại diện chương trình Em Xinh “Say Hi” và DatVietVAC - Em Xinh Bích Phương chia sẻ đầy cảm xúc: “Thật sự vô cùng xúc động và vinh dự khi tập thể chương trình Em Xinh “Say Hi” và đội ngũ DatVietVAC khi được gặp gỡ, giao lưu cùng những người phụ nữ là hiện thân của lòng dũng cảm, sự kiên định và hy sinh thầm lặng cho bình yên của Tổ quốc. Đây là niềm tự hào to lớn và truyền cảm hứng sâu sắc đến toàn thể các Em Xinh. Chính các đồng chí có mặt ở đây hôm nay, cùng biết bao nữ cán bộ chiến sĩ khác của lực lượng Công an Nhân dân - là minh chứng rõ ràng nhất của: tinh thần cống hiến, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp khởi nguồn từ phụ nữ”.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi giao lưu là phần giới thiệu Mẹ Đỡ Đầu - chương trình nhân văn do Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Chương trình thể hiện tinh thần của những người phụ nữ trong lực lượng Công an Nhân dân - vừa là những người mẹ trong gia đình, vừa là những “người mẹ” của cộng đồng, luôn sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ và dìu dắt những mảnh đời kém may mắn. Chương trình đã và đang góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an Nhân dân đối với cộng đồng.

Buổi giao lưu khép lại trong không khí ấm áp và chân thành - như một minh chứng đẹp cho sự giao hòa giữa nghệ thuật và đời sống, tôn vinh tinh thần cống hiến, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp khởi nguồn từ phụ nữ, từ trái tim biết yêu thương, từ năng lượng dịu dàng mà kiên định.

Concert "Em Xinh “Say Hi” - Vạn vật đến từ em" sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn mang đến những tiết mục mới mẻ, được đầu tư sáng tạo và cảm xúc.