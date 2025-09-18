Anh Trai “Say Hi” 2025 ra mắt, Vũ trụ "Say Hi" của DatVietVAC tiếp tục mở rộng

(Ngày Nay) - Trong hành trình bước vào giai đoạn phát triển mới của Đất nước, văn hóa được xác định phải đi trước – soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh dân tộc, củng cố niềm tin và hình thành năng lực mềm quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời đầu tư nguồn lực tương xứng để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) không ngừng nỗ lực kiến thiết vũ trụ giải trí của người Việt với thành công Anh Trai “Say Hi” 2024, Em Xinh “Say Hi” và sắp tới là Anh Trai “Say Hi” 2025 - minh chứng cho năng lực, khát khao của ngành công nghiệp văn hóa Việt trong hành trình xuyên biên giới.

Được sáng tạo bằng trí tuệ và khát khao giấc mơ chinh phục, rạng danh văn hóa nước nhà, 30 nam nghệ sĩ trẻ của Anh Trai "Say Hi" 2025 đại diện cho 30 năm năng lượng tuổi trẻ, với ước mong góp phần đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam tiếp xúc với thế giới đa phương rộng mở.

Anh Trai “Say Hi” 2024 đã tạo nên những màn trình diễn khiến triệu triệu người xem choáng ngợp và tự hào, những khoảnh khắc đầy cảm xúc với hành trình bứt phá bản thể của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Chương trình nhanh chóng bùng nổ trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc đại chúng trong năm với hơn 20 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu. Đồng thời, từng bước góp phần xây dựng nên V-Culture, thành công kéo lượng lớn khán giả vốn là fan Kpop, Cpop, Tpop… ủng hộ sản phẩm văn hóa sáng tạo Việt Nam

Từ một format 100% sáng tạo bởi người Việt, chương trình đã tạo nên chuỗi concert âm nhạc thành công nhất giai đoạn 2024 – 2025 với 8 đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Las Vegas (Hoa Kỳ). Chuỗi concert không chỉ thu hút hàng trăm nghìn khán giả mà còn kích thích các ngành kinh tế liên quan như vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch phát triển mạnh mẽ.

Tiếp nối hiệu ứng mạnh mẽ đó, Em Xinh “Say Hi” ra đời, mở ra hành trình khai phá thế hệ nữ idol mới của Vbiz. Với Em Xinh “Say Hi”, các Em Xinh không ngừng thử thách bản thân và bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc. Chương trình tiếp tục ghi nhận thành công bùng nổ với hơn 22 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu. Các ca khúc của chương trình đứng đầu hàng loạt các BXH âm nhạc Việt Nam trong suốt nhiều tuần liên tiếp. Sau concert 1 bùng nổ tại Vạn Phúc City, chương trình khiến khán giả vỡ òa khi công bố sẽ tổ chức đêm 2 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Kiên định với tầm nhìn chiến lược dài hạn và mục tiêu đóng góp bền vững cho công nghiệp văn hóa quốc gia, DatVietVAC tiếp tục tạo nên mảnh ghép tiếp theo của Vũ trụ “Say Hi”- Anh Trai "Say Hi" 2025. Chương trình chính thức được ra mắt ngày 17/09/2025, quy tụ 30 nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ, từ những gương mặt quen thuộc đến thế hệ trẻ tài năng, sở hữu loạt các sản phẩm với hàng tỷ lượt xem cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Giới thiệu gần 100 nghệ sĩ toàn cầu cho công nghiệp văn hóa Việt Nam

Các chương trình của DatVietVACtạo nên những sân chơi mới, trao cơ hội tỏa sáng cho các nghệ sĩ trẻ đã ra mắt hoặc chưa ra mắt, dù đang hoạt động độc lập hay đã từng có kinh nghiệm hoạt động trong các nhóm nhạc. Các nghệ sĩ được thử thách không ngừng, từ ca hát, sáng tác đến biểu diễn nhóm – hình thành đội hình nhóm nhạc toàn năng có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là không gian tự do sáng tạo: các nghệ sĩ liên tục thử nghiệm nhiều thể loại, không bị bó buộc vào phong cách cố định, tạo nên những sản phẩm mới mẻ phù hợp thị hiếu khán giả hiện đại. Song song đó, tính cạnh tranh lành mạnh và tinh thần đồng đội giúp họ nâng cấp bản thân sau mỗi vòng thi, mang đến những tiết mục bắt kịp xu hướng, khẳng định dấu ấn cá nhân.

Chỉ trong vài tháng phát sóng, hàng loạt gương mặt mới trở thành hiện tượng âm nhạc, gia tăng tương tác, mở rộng tầm ảnh hưởng, sở hữu các bản hit với doanh thu dài hạn từ nền tảng số và biểu diễn trực tiếp. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Các chương trình của DatVietVAC còn là “passport nghệ thuật” mở ra cánh cửa hợp tác với các nền công nghiệp sáng tạo trên thế giới.

Khi Anh Trai “Say Hi” đến với Las Vegas, lần đầu tiên, 26 nghệ sĩ trẻ Việt Nam cùng đứng chung một sân khấu đẳng cấp quốc tế – nơi từng chứng kiến những concert của các ngôi sao toàn cầu. Với họ, đây không chỉ là một chuyến lưu diễn, mà là hành trình chạm tay vào giấc mơ lớn: được hát bằng chính tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện của người Việt, ngay tại trung tâm giải trí của thế giới.

Anh Trai “Say Hi” 2025 được kỳ vọng nâng tầm Vũ trụ “Say Hi”

Anh Trai “Say Hi” 2024 từng vinh dự nhận được chỉ đạo định hướng của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Tạ Quang Đông: “Rất hy vọng chương trình sẽ khám phá được nhiều tài năng âm nhạc, góp phần quảng bá, phát triển và đưa văn hóa Việt Nam tiếp xúc với bạn bè thế giới. Qua đó, khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam trường tồn. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch rất quan tâm theo dõi và sẽ đồng hành với DatVietVAC để những bạn trẻ tài năng này được tham gia các chương trình lớn của Bộ và có những cơ hội giới thiệu các bạn đến với khán giả nước ngoài.”

Với tài năng và nỗ lực đã được ghi nhận, các nghệ sĩ của Anh Trai “Say Hi” liên tục được góp mặt tại những sự kiện văn hóa – nghệ thuật trọng điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng thời được tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam trên các sân chơi âm nhạc quốc tế. Được biết, hiện, Anh Trai Đức Phúc đang là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tại Nga vào cuối tháng 9 này.

Tại buổi lễ ra mắt Anh Trai “Say Hi” 2025, ông Phạm Quý Trọng – Phó Vụ trưởng vụ địa Phương 3 – Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ: “Năm 2024, chương trình Anh Trai “Say Hi” lần đầu tiên xuất hiện - chương trình thuần Việt 100%, với format do DatVietVAC sáng tạo. Khi được thực hiện, chương trình tạo ra một sự lan tỏa rất lớn, khẳng định qua 8 concert ở TP.HCM, Hà Nội, Las Vegas, thu hút hàng chục nghìn khán giả xem online cũng như hàng trăm nghìn khán giả xem trực tiếp". Ông bày tỏ sự suy nghĩ rằng thành công của chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 1 sẽ làm tiền đề cho mùa 2.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tiếp tục gửi gắm những kỳ vọng mới dành cho DatVietVAC và chương trình thông qua thư chúc mừng: “Ra đời từ ý tưởng độc đáo và tinh tế, Anh Trai “Say Hi” là một chương trình truyền hình thực tế mang tính kết nối xã hội, nhân văn và hiện đại. Chương trình không đơn thuần là giải trí, mà là cầu nối cảm xúc giữa những người trẻ với cộng đồng, giữa khán giả và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế.

Đặc biệt, hiện nay ngành công nghiệp văn hóa đang được Đảng và Nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ phát triển mới, sự thành công của các chương trình như “Anh trai Say Hi” chính là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo nội dung của các doanh nghiệp văn hóa tư nhân. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái truyền thông - giải trí trong nước phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng “Anh trai Say Hi” 2025 sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đời sống văn hóa tinh thần và ngành công nghiệp văn hóa nước nhà”.

Những định hướng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho Anh Trai “Say Hi” 2025 không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cơ quan quản lý, gắn liền với chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp tích cực vào kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đây cũng ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng đóng góp giá trị tích cực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam của DatVietVAC. Từ đó, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào các chương trình thuần Việt như Anh Trai “Say Hi” – trở thành những đại diện tiêu biểu của văn hóa sáng tạo Việt Nam chinh phục khán giả toàn cầu.

Anh Trai “Say Hi” 2025 sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 20/09 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.