Dấu ấn hợp tác y tế Việt Nam – Mexico trong chặng đường 50 năm hữu nghị

(Ngày Nay) - Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2025, trong các ngày từ 23-27/11, Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Mexico, đánh dấu hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mexico (1975–2025).

Chuyến công tác không chỉ tái khẳng định tình hữu nghị và sự tin cậy chính trị giữa hai nước, mà còn tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là y học cổ truyền và châm cứu – một trong những lĩnh vực mang tính biểu tượng của mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia trong nhiều năm qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Y tế Mexico, làm việc với Ban Lãnh đạo Đảng Lao động Mexico (PT), thăm và làm việc tại Đại học Zacatecas, thăm Trung tâm Châm cứu Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City, thành phố Zacatecas, thăm Trung tâm Phát triển giáo dục mầm non (CENDI) và Bệnh viện Tierrra y Libertad tại thành phố Monterrey.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Y tế Mexico David Kershenobich Stalnikowitz, hai bên đã cùng điểm lại quá trình hợp tác y tế giữa 2 quốc gia trong hơn hai thập kỷ qua kể từ khi Hiệp định hợp tác y tế được ký năm 2004. Lãnh đạo Bộ Y tế Mexico đánh giá cao vai trò của y học cổ truyền Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh các trung tâm châm cứu mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City và Monterrey đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân sở tại.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thông tin về những định hướng lớn trong cải cách hệ thống y tế của Việt Nam, bao gồm chuyển mạnh từ điều trị sang dự phòng, triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ năm 2026, thúc đẩy chuyển đổi số và hồ sơ sức khỏe điện tử, phát triển y học cổ truyền ngang tầm y học hiện đại, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực của hệ thống y tế.

Tại buổi làm việc có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải và bà Ana Karina Rojo Pimente, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico – Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác với Mexico trên cơ sở tin cậy và hiệu quả.

Trên cơ sở những mối quan tâm chung và những tương đồng trong phát triển y tế, tại cuộc hội đàm, Bộ Y tế hai nước đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) mới trong lĩnh vực y tế, thay thế Hiệp định năm 2004. Theo đó, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác trong những các lĩnh vực tiềm năng bao gồm: y học cổ truyền như châm cứu, phát triển dược liệu, thuốc từ dược liệu; trao đổi chuyên gia, đào tạo bác sĩ, nghiên cứu khoa học; xúc tiến thương mại dược phẩm; phát triển du lịch y tế.

Trong khi đó, tại buổi hội đàm và làm việc với ông Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) và Ban lãnh đạo PT, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự ủng hộ của Đảng PT đối với hoạt động hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Mexico nói chung, cũng như việc hỗ trợ Bệnh viện Châm cứu Trung ương Việt Nam duy trì hiệu quả hoạt động của 2 trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh tại Mexico.

Ghi nhận thành công của mô hình hợp tác trong lĩnh vực châm cứu giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương Việt Nam và Đảng PT, Tổng thư ký Alberto Anaya Gutiérrez cho biết trong hơn 2 thập kỷ qua, hàng trăm lượt bác sĩ châm cứu Việt Nam đã chữa trị cho hơn 300.000 bệnh nhân người Mexico, trong đó chữa thành công cho nhiều ca bệnh hiểm nghèo như tai biến, liệt thần kinh ngoại biên, viêm não, bại não. Những thành quả này được giới chuyên môn y khoa tại Mexico đánh giá cao.

Cũng tại buổi làm việc, Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Đảng Lao động Mexico đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mexico, đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam cũng đã đến thăm và làm việc với Ban Lãnh đạo Đại học Zacatecas tại bang cùng tên, chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Đại học Zacatecas.

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico và dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City.