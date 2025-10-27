Dấu ấn phát triển cộng đồng trong chiến lược CSR đặc biệt của Tập đoàn SOVICO

(Ngày Nay) -Không chọn chiến lược CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) một cách thông thường, Tập đoàn Sovico là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam trở thành đối tác của Liên Hợp Quốc vào năm 2020. 5 năm đồng hành cùng các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (Unesco, Unido, UN- Habitat), Tập đoàn Sovico đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tập đoàn SOVICO là tấm gương truyền cảm hứng cho những tập đoàn, doanh nghiệp khác của Việt Nam có hành động thiết thực để cùng nhau hiện thực hóa một tương lai bền vững cho Việt Nam. Đại diện Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam khẳng định.

Từ chiến lược tiên phong

Sự kiện ngày 23 tháng 9 năm 2020 đã mở ra một chương hợp tác phát triển mới tại Việt Nam, khi Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SOVICO, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã kí‎ kết Biên bản ghi nhớ giữa LHQ và Tập đoàn SOVICO.

Quan hệ đối tác giữa Tập đoàn SOVICO và LHQ là dấu mốc cho một quan hệ hợp tác chiến lược tiên phong của một tập đoàn Việt Nam với LHQ nhằm nỗ lực đóng góp cho việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Ghi nhận mối quan tâm chung của hai bên về thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, tăng trưởng xanh cũng như bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa và thiên nhiên tại Việt Nam, Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hành động dài hạn, đồng thời kêu gọi các bên hợp tác mở rộng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam có cùng chí hướng.

Theo đó, Tập đoàn SOVICO bước đầu sẽ phối hợp với UNESCO, UNIDO và UN-Habitat hỗ trợ Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo do UNESCO công nhận. Điều này được thực hiện thông qua các hoạt động bảo tồn và phục hồi các di sản văn hóa, phục hồi các làng nghề và hỗ trợ các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội. Được định hướng bởi các giá trị bền vững và tôn trọng văn hóa địa phương, quan hệ hợp tác này hướng đến một Hà Nội trở thành “Kinh đô sáng tạo”, nơi sự phát triển được xây dựng dựa trên quá khứ sáng tạo và năng lượng của tuổi trẻ của thành phố.

“Thông qua hợp tác với Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ Hà Nội bảo tồn di sản văn hóa và phát triển, chúng tôi cam kết không ngừng trong hỗ trợ sự phát triển lâu dài của Việt Nam, tiên phong là lớp thanh niên trong việc đóng góp một cách có ý nghĩa cho sự phát triển xã hội, văn hóa và kinh tế ở Việt Nam. Chúng tôi cũng mong rằng việc hợp tác với Liên hợp quốc thông qua hỗ trợ kỹ thuật của UNESCO sẽ giúp các chương trình tài trợ của SOVICO và các công ty thành viên cho Di sản và Đổi mới của Việt Nam, nhằm hỗ trợ nhiều hơn nữa các sáng kiến ​​và giải pháp phát triển văn hóa và thành phố xanh, các hoạt động nghệ thuật và thiết kế, cũng như các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng tài năng và thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, madame Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn SOVICO, UNESCO đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa huy động sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. Cụ thể là 2 dự án: hỗ trợ tầm nhìn Thành phố Sáng tạo của Hà Nội và dự án hướng tới mở rộng quy mô các Thành phố Sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam với sự tham gia của hai thành phố mới nhất là Đà Lạt và Hội An. UNESCO cũng tư vấn cho SOVICO về Chiến lược Trách nhiệm Xã hội của Tập đoàn để phù hợp với tầm nhìn của SOVICO về các hoạt động phát triển cộng đồng bền vững.

Đánh giá quan hệ đối tác giữa Tập đoàn SOVICO và UNESCO là một bước đổi mới trong quan hệ đối tác chiến lược, đại diện UNESCO khẳng định kết quả của sự hợp tác đó đã được thể hiện qua rất nhiều sự kiện và hoạt động công đồng nổi bật trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dự án như đã đề ra trong các thỏa thuận được ký kết, nhằm mang lại những giá trị ý nghĩa góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững.

Tới Quỹ CSR vì sự phát triển bền vững

Là một trong những đơn vị nổi bật hàng đầu trong khu vực tư nhân Việt Nam, Tập đoàn Sovico từ lâu đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đóng góp xã hội và phát triển cộng đồng thông qua các hình thức tài trợ và tổ chức từ thiện. Tập đoàn đã phân bổ nguồn lực đáng kể cho các sáng kiến xã hội, các sự kiện thể thao và hoạt động văn hóa.

Unesco đã hỗ trợ Tập đoàn Sovico về mặt kỹ thuật trong việc xây dựng một quỹ phát triển nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của Tập đoàn cũng như tăng cường quan hệ đối tác với Unesco ở mức độ rộng lớn hơn.

Sau một loạt các cuộc tham vấn, hai bên đã thống nhất rằng quỹ trách nhiệm xã hội của Sovico dã tích hợp các tôn chỉ hoạt động của Tập đoàn với tư cách là một trong những DN hàng đầu của Việt Nam với chuyên môn về Giao dục, Khoa học và Văn hóa của Unesco nhằm thể hiện một nỗ lực hợp tác mang tính toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Trong giai đoạn đầu, Unesco sẽ kết hợp chặt chẽ với Sovico để thí điểm những sáng kiến dạng nhằm định hướng mô hình hoạt động của quỹ và đảm bảo vị thế của quỹ trong tương lai như một nhân tố tiên phong tác động vào những thay đổi xã hội tích cực.

Quỹ CSR của Sovico sẽ hoạt động với tầm nhìn rõ ràng và có sự liên kết với phát triển bền vững, hành động có trách nhiệm và danh tiếng doanh nghiệp. Mô hình này sẽ cố gắng đạt được tác động tối đa trong tất cả các lĩnh vực được chú trọng qua những góc nhìn mang tính toàn cầu, khả năng lãnh đạo bao quát và quan hệ đối tác chặt chẽ.

Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động với tinh thần của các sáng kiến đã triển khai, trọng tâm và đối tượng hưởng lợi chính sẽ là thanh niên, phụ nữ và những người dễ bị tổn thương.

Ngày 8/10/2025, tại Paris, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký và trao Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035.Theo đó, tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, trong đó có Thủ đô sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.

Ngày 10/10/2025, Tập đoàn Sovico và Sở VHTT Hà Nội ký Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, hợp tác hai bên hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo tại Hà Nội thông qua mô hình hợp tác công – tư, hỗ trợ các không gian sáng tạo, khởi nghiệp văn hóa, và khuyến khích sự tham gia của thanh niên, cộng đồng.

Với những hoạt động tiếp nối đầy ý nghĩa này, Tập đoàn Sovico tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong của mình trong chiến lược CSR và những hoạt động đối tác công – tư thể hiện cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Đúng như chia sẻ của madame Nguyễn Thị Phương Thảo: “Tôi cam kết sẽ tiếp tục con đường đã chọn, làm việc chăm chỉ và nỗ lực không mệt mỏi để mang lại những giấc mơ, vì một Việt Nam phát triển, giàu có hơn, hạnh phúc hơn và một thế giới tốt đẹp hơn”.