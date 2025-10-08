Giới trẻ thích thú với “Dalat Art Map”, một sáng kiến được lan tỏa từ hợp tác chiến lược Sovico- Unesco

(Ngày Nay) -Bản đồ du lịch nghệ thuật là một sáng kiến thú vị và hữu ích nhằm thúc đẩy vai trò của văn hóa và sáng tạo trong phát triển bền vững của Đà Lạt khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco.

Bản đồ nghệ thuật kết nối cộng đồng

Chuyến du lịch Đà Lạt mùa hoa dã quỳ của Nhiên và nhóm bạn năm nay thú vị hơn bao giờ hết khi họ được phát Dalat Art Map (Bản đồ Nghệ thuật Đà Lạt) tại không gian sáng tạo Phố Bên Đồi Creative Studio

Không như một bản đồ du lịch đơn thuần, Dalat Art Map là một tác phẩm hài hòa của nghệ thuật, thiết kế và thông tin, giúp du khách dễ dàng khám phá những điểm đến nghệ thuật, văn hóa tại Đà Lạt.

Ấn phẩm gồm hai mặt, bản đồ và thông tin. Các mảng biểu thị trên bản đồ bao gồm môi trường tự nhiên (hồ, suối, công viên, mảng xanh…) và các công trình công cộng (cầu, đường, các tuyến địa danh, không gian chức năng…), đi kèm bảng chú giải được trình bày đơn giản, dễ nắm bắt đối với nhiều đối tượng sử dụng.

Dalat Art Map là bản đồ du lịch nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam, cung cấp hơn 60 điểm đến ở khu vực trung tâm TP Đà Lạt cùng một số vùng lân cận, được phân loại thành tám nhóm theo mục đích tham quan, như không gian lịch sử và di sản, thắng cảnh thiên nhiên, không gian trưng bày và địa điểm nghệ thuật, điểm đến âm nhạc và giải trí… Mỗi điểm đến đều có những câu chuyện và nét đặc trưng riêng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Bản đồ nghệ thuật giúp mở ra những câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa và sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Du lịch, nghệ thuật gắn với thành phố âm nhạc.

Đi cùng hệ thống địa điểm là các thông tin thú vị, được chọn lọc kỹ lưỡng về mặt nội dung và thông điệp. Từ đó, mang đến cho du khách cái nhìn tổng quan về chiều sâu văn hoá của Đà Lạt. Khi đến Đà Lạt, du khách có thể quét mã QR tại các điểm tham quan để xem bản đồ du lịch nghệ thuật, hoặc sẽ nhận miễn phí bản giấy tại Ga Đà Lạt cũng như một số điểm du lịch khác.

Thông tin trên bản đồ được tham khảo từ các tài liệu chính thống về Đà Lạt, cùng các sách nghiên cứu và biên khảo, cũng như ý kiến đóng góp từ các chuyên gia đa lĩnh vực về Đà Lạt. Thiết kế bản đồ được phát triển dựa trên các tham khảo từ bản đồ du lịch quốc tế, nhằm bảo đảm sản phẩm luôn cập nhật xu hướng, thân thiện về thị giác với người dùng và sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Dalat Art Map được thiết kế và minh họa bắt mắt, phong phú với hai gam màu vàng và xanh chủ đạo, thể hiện nét đặc trưng của Đà Lạt là thành phố thiên nhiên và di sản.

“Bản đồ rất độc đáo, được thiết kế nghệ thuật, màu vàng và xanh chủ đạo tạo nên một tổng thể hài hòa, thể hiện vẻ đẹp riêng biệt của Đà Lạt, giới thiệu di sản văn hóa, kiến trúc độc đáo của Đà Lạt”, Nhiên thích thú chia sẻ.

Nhiên và nhóm bạn cầm tấm bản đồ suốt dọc hành trình và mỗi một điểm đến họ lại hào hứng check in cùng tấm bản đồ đặc biệt.

Theo - Founder Nguyễn Trung Hiền - Công ty TNHH Nghệ thuật số Bảy (Phố Bên Đồi), dự án Dalat Art Map do Phố Bên Đồi và Behalf Studio phối hợp với UBND TP Đà Lạt thực hiện từ năm 2020, hướng tới giá trị cộng đồng trong bối cảnh Đà Lạt tìm kiếm các giải pháp phát triển đô thị bền vững và bảo tồn, phát huy các dấu ấn bản sắc văn hóa đặc trưng. Dalat Art Map là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, đồng thời khuyến khích sự phát triển của nghệ thuật địa phương.

Dalat Art Map thuộc khuôn khổ Dự án “Đà Lạt - thành phố nghệ thuật”, một dự án cộng đồng được khởi xướng với mục tiêu định vị Đà Lạt là một trong những điểm đến du lịch nổi bật về văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Bản đồ không chỉ là cầu nối giữa nghệ sĩ, cơ sở nghệ thuật và cộng đồng mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ và phát triển. "Dalat Art Map" giúp du khách khám phá những điểm đến mới, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch Đà Lạt.

Từ bản đồ, người sử dụng dễ dàng có được thông tin, hướng dẫn và cơ hội được trải nghiệm các giá trị văn hóa, nghệ thuật thông qua các điểm đến, sự kiện, chương trình văn hóa-nghệ thuật hấp dẫn do Dalat Art Map giới thiệu.

Làn gió mới đầy cảm hứng

Dalat Art Map chính thức ra mắt từ ngày 29-8/2024, mang đến một làn gió mới, kết nối nghệ sĩ, cơ sở nghệ thuật và cộng đồng.

Nhận xét về Dalat Art Map, đại diện Unesco tại Việt Nam nhận định đây là sáng kiến góp phần định hình hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo của thành phố và sẽ là một công cụ hữu ích để khách tham quan có thể di chuyển tốt trong thành phố, đồng thời có thể hỗ trợ các cơ quan nhà nước quản lý và phát huy di sản cùng các không gian sáng tạo tốt hơn.

Bản đồ như một bộ công cụ để du khách đánh dấu, xếp lịch đi thăm từng địa điểm du lịch có giá thị văn hóa nghệ thuật cao của Đà Lạt. Công cụ này có thể hỗ trợ các cơ quan nhà nước quản lý và phát huy di sản, các không gian sáng tạo tốt hơn.

Ngoài ra, bản đồ cũng là một sản phẩm lưu niệm từ Đà Lạt. Sau phiên bản ra mắt, các đơn vị sẽ phối hợp để tiếp tục hoàn thiện, phát triển và mở rộng bản đồ này để cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về những điểm đến nghệ thuật mới, các sự kiện văn hóa đặc sắc của địa phương.

Dalat Art Map không chỉ được du khách đón nhận tại Đà Lạt mà còn lan tỏa tới nhiều không gian sáng tạo trong cả nước, được đánh giá rất cao. Tại Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề "Tái tạo" diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bản đồ Đà Lạt xuất hiện tại khu vực trưng bày Không gian trưng bày “TÁI TẠO” giới thiệu các dự án và vật phẩm theo chủ đề, đặc biệt thu hút các bạn trẻ tương tác với MAP.

Là sáng kiến sáng kiến trọng điểm khi Đà Lạt tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Dalat Art Map đã hiện thực hóa những cam kết của Đà Lạt khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo. Đại diện UNESCO khẳng định: Đà Lạt vừa tích cực tham gia các sự kiện cấp quốc tế và cấp khu vực của mạng lưới, vừa xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện những cam kết của thành phố với mạng lưới này.

Hợp tác SOVICO- UNESCO thời gian qua cũng đã hỗ trợ cho Đà Lạt mở rộng các không gian sáng tạo, thu hút và khuyến khích các thành phố sáng tạo với các tài năng sáng tạo, các nhà sáng tạo trẻ được trao quyền để đóng góp và tác động vào chương trình phát triển mới, với những sáng kiến và hành động đổi mới.