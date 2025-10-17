Hợp tác công tư Hà Nội- Sovico – Unesco: Phát triển thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản

(Ngày Nay) -Tập đoàn SOVICO - đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 – 2035 vừa ký bản ghi nhớ tăng cường hợp tác với thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu thúc đẩy các không gian văn hóa sáng tạo, phát huy giá trị di sản và đổi mới hoạt động bảo tàng, nghệ thuật, sáng tạo đô thị, nâng cao vị thế và thương hiệu quốc tế của Hà Nội và của Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.

Biên bản ghi nhớ được ký kết trên tinh thần kế thừa các kết quả hợp tác trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội – Thành phố sáng tạo” với UNESCO được triển khai từ năm 2020.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Tập đoàn SOVICO và các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc (bao gồm UNESCO, UNIDO và UN-Habitat) đã cùng hợp tác triển khai dự án "Hà Nội Rethink" để hỗ trợ Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo ở châu Á. Các bên đã triển khai những hoạt động đồng hành có ý nghĩa như: kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine ngừa COVID-19, thi sáng tạo kiến trúc không gian, tái hiện lại không gian Nhà máy xe lửa Gia lâm, tháp nước vườn hoa Hàng Đậu..; hỗ trợ hoạt động nghệ thuật và sáng tạo cho trẻ em khuyết tật, tự kỷ, hình thành hoạt động thương mại, đưa sản phẩm tới khách hàng trong nước và quốc tế.

Tháng 11/2021, Tập đoàn SOVICO và UNESCO cũng đã ký thỏa thuận cùng triển khai Dự án "Trao quyền cho thanh niên và phụ nữ để tăng cường kết nối và lợi ích địa phương tại các Di sản thế giới và Thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận ở Việt Nam" nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng các Thành phố sáng tạo, phát triển du lịch bền vững tại các địa phương trong Hành lang di sản Bắc Trung Bộ.

Ngày 8/10/2025, tại Paris, Tập đoàn SOVICO và UNESCO đã ký và trao Thoả thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 – 2035 hiện thực hoá một số chương trình hợp tác trong Thoả thuận Hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Theo đó, tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, trong đó có Thủ đô sáng tạo Hà Nội, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.

Ngày 10/10/2025, Tập đoàn Sovico và Sở VHTT Hà Nội ký Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2025 – 2035. Theo đó, hợp tác hai bên hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo tại Hà Nội thông qua mô hình hợp tác công – tư, hỗ trợ các không gian sáng tạo, khởi nghiệp văn hóa, và khuyến khích sự tham gia của thanh niên, cộng đồng.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiêu biểu như Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Gươm và các khu vực di sản khác… thông qua mô hình quản lý, trưng bày, trải nghiệm và ứng dụng công nghệ mới.

Hiện đại hóa hoạt động bảo tàng và di sản – xây dựng mô hình “Bảo tàng trong kỷ nguyên số”, số hóa dữ liệu trưng bày, ứng dụng AI, AR/VR trong hướng dẫn du khách và tương tác văn hóa.

Tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp với UNESCO, bảo đảm các hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu, tiết kiệm nguồn lực, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố Sáng tạo toàn cầu, góp phần thực hiện Công ước 2005 của UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.

Theo thỏa thuận khung của chương trình hợp tác, hai bên sẽ triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo, đề xuất hợp tác công tư trong bảo tồn và phát huy di sản; Triển khai các chương trình chiếu sáng nghệ thuật, trưng bày theo chủ đề, thiết kế trải nghiệm di sản thông minh; Thí điểm không gian “Di sản sống” tại Hoàng Thành Thăng Long, Làng cổ Đường Lâm…kết hợp trình diễn nghệ thuật, lịch sử và công nghệ.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số bảo tàng; Hỗ trợ số hóa tư liệu, triển lãm thực tế ảo, hệ thống thuyết minh thông minh đa ngôn ngữ; Nâng cấp các bảo tàng trọng điểm của Hà Nội theo mô hình quốc tế thân thiện, hấp dẫn.

Phát triển nhân lực sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp văn hóa; Tổ chức các chương trình đào tạo, cố vấn, cấp tài trợ cho nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nhân sáng tạo trẻ; Kết nối với hệ sinh thái sáng tạo của Tập đoàn Sovico, UNESCO và các trung tâm công nghiệp văn hóa quốc tế với các Trung tâm công nghiệp văn hoá ở Hà Nội.

Trong khuôn khổ các dự án, hai bên sẽ đồng tổ chức các sự kiện và diễn đàn quốc tế như “Diễn đàn Đô thị Di sản sáng tạo”, “Bảo tàng trong kỷ nguyên mới”, “Công nghiệp văn hóa từ di sản”, “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội”… quy tụ các chuyên gia, nghệ sĩ, học giả, tổ chức quốc tế. Phối hợp sử dụng hệ thống truyền thông, nền tảng số, hàng không và dịch vụ du lịch của Tập đoàn Sovico để lan tỏa hình ảnh Hà Nội - thành phố di sản, sáng tạo và hội nhập. Xây dựng chuỗi video, triển lãm và chiến dịch quảng bá “Hà Nội - Creative City of the Future”.

Đặc biệt lễ hội thường niên “Home Hà Nội Xuân” tiếp tục được tổ chức như một lễ hội văn hóa - sáng tạo thường niên quy mô lớn của Thành phố Hà Nội, quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam và kết nối cộng đồng sáng tạo trong nước và quốc tế. “Bảo tàng nghệ thuật đương đại” cũng sẽ được đầu tư, xây dựng tại Mailand Hanoi City.

Với các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, hợp tác công tư giữa Hà Nội và Sovico – Unesco chắc chắn sẽ đóng góp không nhỏ cho quá trình đưa Hà Nội trở thành đô thị hàng đầu về kết hợp di sản - sáng tạo - công nghệ; hình thành mạng lưới không gian sáng tạo đa dạng, kết nối các nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, thanh niên; thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa - sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô; nâng cao vị thế và thương hiệu quốc tế của Hà Nội và của Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.