Đấu kiếm – Rèn luyện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quyết đoán cho thế hệ trẻ

(Ngày Nay) - Góp mặt trong Giải Vô địch Đấu kiếm Quốc gia 2025 diễn ra từ 08 – 16/8/2025 tại Hải Phòng, nhiều vận động viên trẻ đã được trải nghiệm những giá trị đặc biệt mà bộ môn đấu kiếm mang lại. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện sự dẻo dai và phản xạ, môn thể thao này còn rèn luyện tư duy nhạy bén, tinh thần kỷ luật, sự quyết đoán và khả năng kiên trì – những hành trang quý giá để trưởng thành, đối mặt thử thách và phát triển trong học tập, công việc và cuộc sống.

Lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu, Vietnam Royal Fencing Club đã nhanh chóng tạo dấu ấn bởi khát khao chinh phục, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

Vietnam Royal Fencing Club được sáng lập bởi vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An, người từng nhiều lần tham dự và gặt hái thành tích ấn tượng tại SEA Games, Asiad và các kỳ Olympic. Sau gần 20 năm gắn bó với đấu kiếm, anh mong muốn xây dựng một môi trường rèn luyện bài bản, nơi các kiếm sĩ trẻ không chỉ trau dồi kỹ năng chuyên môn, mà còn hun đúc tinh thần kiên cường và bản lĩnh quyết đoán.

“Đấu kiếm không chỉ là thi đấu đối kháng. Đây là môn thể thao rèn sức bền, tốc độ, phản xạ và khả năng tư duy nhạy bén. Quan trọng hơn, nó giúp các bạn trẻ hình thành bản lĩnh, sự quyết đoán và tinh thần kỷ luật. Với tôi, đấu kiếm giống như một cuộc thử thách toàn diện: vượt sức chịu đựng, tăng tốc độ, mài giũa sự linh hoạt, nhưng quan trọng nhất là tâm thái. Người kiếm sĩ cần ung dung, bình tĩnh, nhưng khi cần phải thật quyết đoán, bởi thắng thua chỉ gói gọn trong khoảnh khắc,” anh Vũ Thành An chia sẻ.

Với anh Vũ Thành An, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là khi các học viên của câu lạc bộ bước vào thi đấu, mắt rực lửa quyết tâm. “Dù đối thủ là những vận động viên chuyên nghiệp, với thể lực vượt trội và kinh nghiệm dày dặn, các em vẫn thi đấu hết mình, không lùi bước. Có thể các em thua về kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không thua về ý chí” anh nhấn mạnh.

Lần đầu góp mặt tại Giải Vô địch Quốc gia, Lê Thụy Lam Khanh - học sinh một trường phổ thông liên cấp song ngữ tại Hà Nội đã để lại dấu ấn khi xuất sắc giành huy chương đồng nội dung đồng đội nữ kiếm chém. Ở tuổi học trò, tấm huy chương không chỉ là niềm tự hào cá nhân của cá nhân em, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực, sự kiên trì và tiềm năng to lớn của các bạn trẻ khi được rèn luyện trong môi trường đấu kiếm chuyên nghiệp.

Nếu như Lam Khanh gây ấn tượng với tấm huy chương, thì Tăng Xuân Lâm, học sinh một trường THPT chuyên tại Hà Nội, lại ghi dấu nhờ sự bền bỉ và khả năng cân bằng giữa học tập căng thẳng và luyện tập thể thao. Dù lịch học dày đặc, Lâm vẫn duy trì tập luyện đều đặn hai buổi mỗi tuần. Lần đầu góp mặt tại một giải đấu kiếm quốc gia, Lâm chia sẻ: “Được thi đấu cùng các anh chị, cô chú vận động viên chuyên nghiệp là niềm tự hào và trải nghiệm quý giá. Sau mỗi trận có chút tiếc nuối, nhưng con sẽ rèn luyện nhiều hơn để hoàn thiện trong những giải đấu tiếp theo”.

Sự tiến bộ của em còn được ghi nhận từ chính gia đình. Chị Kim Chi, mẹ của Lâm, cho biết lựa chọn đến với đấu kiếm ban đầu xuất phát từ sở thích cá nhân của con, nhưng càng gắn bó, gia đình càng nhận thấy sự thay đổi tích cực. “Xuân Lâm trở nên chững chạc và tự tin hơn rất nhiều. Con cải thiện rõ rệt về thể lực, phát triển cân đối chiều cao và cân nặng, đồng thời biết cách kiểm soát cảm xúc, giữ kỷ luật trong học tập và tập luyện. Quan trọng hơn, con sống cởi mở, hòa đồng và biết chia sẻ với mọi người,” chị chia sẻ.

Với chị Kim Chi, quá trình chinh phục môn đấu kiếm của con trai chị là hành trình rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỹ năng sống, những hành trang quý giá giúp con trưởng thành toàn diện và tự tin bước vào tương lai.

Không chỉ thu hút những gương mặt học sinh trong nước, Vietnam Royal Fencing Club còn là điểm hẹn của nhiều du học sinh quốc tế. Nguyễn Quang Hưng, hiện theo học tại Mỹ, chỉ mới gắn bó với đấu kiếm chưa đầy một năm, nhưng đã háo hức thử sức ở sân chơi quốc gia ngay trong dịp trở về Việt Nam. “Mình lập tức liên hệ với câu lạc bộ để đăng ký tham dự, dù ngày thi đấu diễn ra chỉ một ngày sau khi mình đáp máy bay về tới Việt Nam,” Hưng chia sẻ.

Bén duyên với đấu kiếm từ năm 2021 nhờ anh trai, nhưng phải đến cuối năm 2024 Hưng mới có điều kiện tập luyện thường xuyên. Ngay khi bước vào luyện tập, Hưng nhanh chóng nhận ra những giá trị mà đấu kiếm mang lại: sức khỏe dẻo dai hơn, cơ thể linh hoạt hơn, khả năng tập trung cao, cùng ý chí quyết tâm được rèn luyện rõ rệt.

Với Hưng, điều quý giá nhất không phải là kết quả thi đấu, mà là cơ hội được cọ xát với các vận động viên chuyên nghiệp từ khắp cả nước. Câu chuyện của em là minh chứng rằng đấu kiếm không chỉ là cuộc thi giành thành tích, mà còn là hành trình trải nghiệm phong phú, giúp các bạn trẻ trưởng thành, nuôi dưỡng tinh thần kỷ luật và giữ kết nối với quê hương dù đang học tập ở nước ngoài.

Đấu kiếm thu hút cả những người tìm thấy trong bộ môn này sức mạnh để rèn luyện tư duy, bản lĩnh và tinh thần quyết đoán trong cuộc sống và công việc. Trần Quang Anh, cựu du học sinh Đại học Oxford (Anh), là một ví dụ điển hình. Trước khi bén duyên với đấu kiếm từ những năm cấp 3 khi du học tại Singapore, anh từng là kỳ thủ cờ vua, tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Với Quang Anh, cờ vua và đấu kiếm đều đòi hỏi tư duy nhạy bén, khả năng tính toán nhanh và giữ bình tĩnh trước áp lực. “Đấu kiếm mang đến cho tôi trải nghiệm căng thẳng và quyết đoán ở tốc độ cao, trong khi cờ vua rèn luyện sự kiên nhẫn và tầm nhìn xa. Khi kết hợp cả hai, tôi học được cách đưa ra những quyết định đúng trong khoảnh khắc quan trọng, điều vô giá trong cả công việc lẫn cuộc sống,” anh chia sẻ.

Lần đầu góp mặt tại Giải Vô địch Đấu kiếm Quốc gia 2025, Vietnam Royal Fencing Club đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê cháy bỏng của từng thành viên. Mỗi pha đấu, mỗi quyết định trên sàn đều là minh chứng cho khát khao chinh phục và ý chí vươn lên, nơi thắng thua trở thành bài học, bản lĩnh và kỹ năng trở thành hành trang trong công việc và cuộc sống.

Câu lạc bộ theo đuổi triết lý thể thao song hành cùng học tập: đấu kiếm là điểm cộng, là cơ hội để rèn luyện kỷ luật, quản lý thời gian và phát triển những kỹ năng quan trọng, được các trường đại học quốc tế đánh giá cao. Vietnam Royal Fencing Club đang kiến tạo một môi trường mà thể thao không chỉ là mục tiêu, mà là bệ phóng để học tập, du học và phát triển sự nghiệp. Qua đó, câu lạc bộ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam: mỗi bước trên sàn đấu là một bước trưởng thành, mỗi pha tấn công hay phòng thủ là một bài học về sự quyết đoán, kiên nhẫn và bản lĩnh.

Đấu kiếm ở đây không chỉ là môn thể thao, đó là hành trình khám phá giới hạn bản thân, nuôi dưỡng đam mê và rèn luyện tinh thần để hướng tới thành công lâu dài.