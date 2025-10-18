Dễ dàng kích hoạt sử dụng eSIM VinaPhone mọi lúc mọi nơi

(Ngày Nay) - Không cần SIM vật lý, không cần ra cửa hàng, eSIM VinaPhone mang cả thế giới kết nối thông minh đến ngay trong tầm tay bạn. Chỉ với vài thao tác trên môi trường số, khách hàng có thể hòa mạng mới thuê bao di động VinaPhone sử dụng eSIM một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi ngay tại nhà.
Dễ dàng chuyển đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM VinaPhone mọi lúc mọi nơi.
eSIM (embedded SIM) là loại SIM điện tử được tích hợp sẵn trong thiết bị di động như smartphone, tablet hoặc đồng hồ thông minh, thay thế cho SIM vật lý truyền thống. Người dùng chỉ cần quét mã QR để kích hoạt – không còn thao tác tháo lắp, không lo thất lạc SIM. Với eSIM, khách hàng có thể sử dụng nhiều số thuê bao trên cùng một thiết bị, linh hoạt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đây là giải pháp lý tưởng cho người dùng hiện đại yêu thích sự tiện lợi và công nghệ tiên tiến.

Giờ đây, khách hàng VinaPhone hoàn toàn có thể đăng ký và kích hoạt eSIM ngay tại nhà mà không cần đến điểm giao dịch. Không chỉ dễ dàng thực hiện qua website, khách hàng còn có thể thực hiện đổi SIM vật lý sang eSIM trực tiếp trên ứng dụng MyVNPT. Đây là tính năng mới giúp người dùng chủ động chuyển đổi eSIM chỉ trong vài phút. Toàn bộ quy trình từ xác thực thông tin, thanh toán đến cài đặt eSIM đều được thực hiện hoàn toàn online – nhanh chóng, an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Quy trình thực hiện rất đơn giản: khách hàng truy cập website https://esim.vnpt.vn, chọn mục “MUA eSIM”, đăng ký thông tin thuê bao, thanh toán trực tuyến và quét mã QR để kích hoạt. Hoặc khách hàng mở ứng dụng MyVNPT, chọn mục “Thuê bao di động” → “Công cụ hỗ trợ” → “Đăng ký eSIM” → “Đổi SIM vật lý sang eSIM” và làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ di động như gọi, nhắn tin, truy cập data 4G/5G mà không cần SIM vật lý.

Dịch vụ eSIM của VinaPhone được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối. Hệ thống được xây dựng theo tiêu chuẩn GSMA, hợp tác cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế, giúp bảo vệ dữ liệu khách hàng một cách nghiêm ngặt.

Không chỉ mang lại sự tiện lợi trong quá trình hòa mạng, eSIM VinaPhone còn cho phép người dùng sử dụng song song hai số thuê bao trên cùng một thiết bị (một SIM vật lý, một eSIM), đồng thời mở rộng khả năng kết nối với thiết bị đeo thông minh, IoT, M2M và roaming quốc tế. Công nghệ eSIM góp phần mang lại trải nghiệm số linh hoạt, hiện đại, phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Kể từ khi ra mắt, dịch vụ eSIM của VinaPhone đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn sử dụng nhiều số trên điện thoại, đặc biệt là các dòng điện thoại có hỗ trợ eSIM. Hiện nay, mạng VinaPhone đã có hàng triệu khách hàng hòa mạng mới hoặc chuyển đổi sang eSIM, cho thấy mức độ quan tâm và nhu cầu của thị trường đối với công nghệ này đang tăng mạnh.

Với vùng phủ sóng 4G/5G rộng khắp, chất lượng dịch vụ ổn định và đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm, VinaPhone tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang công nghệ eSIM đến với người dùng Việt Nam. eSIM không chỉ là công nghệ mới, mà còn là bước tiến tất yếu hướng tới tương lai kết nối tiện lợi, linh hoạt và bảo mật hơn cho mọi khách hàng.

