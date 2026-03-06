Tốc độ 5G Viettel dẫn đầu Việt Nam ngay trong đầu năm 2026

(Ngày Nay) - Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed, tốc độ internet 5G của Việt Nam lần đầu tiên vượt xa mốc 500 Mbps.

Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G Viettel có tốc độ tăng vọt, đạt 617 Mbps. Tốc độ này cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2-3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10-20 giây. Kết quả này đã giúp kéo chỉ số 5G chung của Việt Nam tăng cao, lần đầu tiên tiệm cận mốc 600 Mbps trên biểu đồ của i-Speed, đạt tốc độ trung vị 594,81 Mbps.

Cũng theo kết quả công bố từ VNNIC, tốc độ mạng 5G VNPT trong tháng 1/2026 lần lượt là 311,11 Mbps và MobiFone là 187,57 Mbps. Về tốc độ Internet di động nói chung bao gồm cả 3G, 4G, 5G, mạng di động của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt 90,05 Mbps, giảm nhẹ so với mức 93 Mbps vào tháng 12/2025. Tốc độ của Internet di động Viettel, VNPT, MobiFone lần lượt là 111,28 Mbps, 73,33 Mbps, 55,42 Mbps.

Chìa khóa bứt phá: Hạ tầng kỷ lục và công nghệ AI

Hạ tầng Internet được coi là một điểm sáng của Việt Nam thời gian qua. Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp cuối tháng 2 vừa qua ghi nhận, Việt Nam phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số; đồng thời 81,5% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 26% người dùng có khả năng truy nhập tốc độ trên 1Gbps.

Trong đó, Viettel đóng vai trò then chốt sau khi hoàn thành lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G ngay trong năm 2025, nâng tổng số trạm 5G đưa vào vận hành lên tới hơn 30.000 trạm. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn. Mặt khác, Viettel đã trở thành 1 trong 15 nhà mạng có số lượng trạm 5G triển khai lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đồng thời, hãng cũng lọt Top 5 nhà mạng triển khai thiết bị Ericsson lớn nhất toàn cầu (cùng với các tập đoàn như AT&T, China Mobile, Jio, và Airtel).

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn./.