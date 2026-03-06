Tốc độ 5G Viettel dẫn đầu Việt Nam ngay trong đầu năm 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed, tốc độ internet 5G của Việt Nam lần đầu tiên vượt xa mốc 500 Mbps.
Tốc độ 5G Viettel dẫn đầu Việt Nam ngay trong đầu năm 2026

Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G Viettel có tốc độ tăng vọt, đạt 617 Mbps. Tốc độ này cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2-3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10-20 giây. Kết quả này đã giúp kéo chỉ số 5G chung của Việt Nam tăng cao, lần đầu tiên tiệm cận mốc 600 Mbps trên biểu đồ của i-Speed, đạt tốc độ trung vị 594,81 Mbps.

Tốc độ 5G Viettel dẫn đầu Việt Nam ngay trong đầu năm 2026 ảnh 1
Biểu đồ tốc độ internet 5G của Việt Nam tháng 1/2026

Cũng theo kết quả công bố từ VNNIC, tốc độ mạng 5G VNPT trong tháng 1/2026 lần lượt là 311,11 Mbps và MobiFone là 187,57 Mbps. Về tốc độ Internet di động nói chung bao gồm cả 3G, 4G, 5G, mạng di động của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt 90,05 Mbps, giảm nhẹ so với mức 93 Mbps vào tháng 12/2025. Tốc độ của Internet di động Viettel, VNPT, MobiFone lần lượt là 111,28 Mbps, 73,33 Mbps, 55,42 Mbps.

Chìa khóa bứt phá: Hạ tầng kỷ lục và công nghệ AI

Hạ tầng Internet được coi là một điểm sáng của Việt Nam thời gian qua. Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp cuối tháng 2 vừa qua ghi nhận, Việt Nam phủ sóng 5G đạt gần 91,2% dân số; đồng thời 81,5% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; 26% người dùng có khả năng truy nhập tốc độ trên 1Gbps.

Tốc độ 5G Viettel dẫn đầu Việt Nam ngay trong đầu năm 2026 ảnh 2

Trong đó, Viettel đóng vai trò then chốt sau khi hoàn thành lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G ngay trong năm 2025, nâng tổng số trạm 5G đưa vào vận hành lên tới hơn 30.000 trạm. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn. Mặt khác, Viettel đã trở thành 1 trong 15 nhà mạng có số lượng trạm 5G triển khai lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đồng thời, hãng cũng lọt Top 5 nhà mạng triển khai thiết bị Ericsson lớn nhất toàn cầu (cùng với các tập đoàn như AT&T, China Mobile, Jio, và Airtel).

Tốc độ 5G Viettel dẫn đầu Việt Nam ngay trong đầu năm 2026 ảnh 3

Biểu đồ tốc độ internet 5G của Viettel tháng 1/2026

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn./.

PV
Viettel

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lạm phát và tỷ giá. (Ảnh minh hoạ)
Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông
(Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân
(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia (Arập Xêút), CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử
(Ngày Nay) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Người dân dùng bữa trong khách sạn phải thắp đèn chạy bằng pin khi sự cố mất điện xảy ra ở thủ đô Havana, Cuba. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Cuba kích hoạt tất cả các quy trình để khôi phục hệ thống điện quốc gia
(Ngày Nay) - Ủy ban điện lực quốc gia Cuba (UNE) thông báo nhà máy điện Antonio Guiteras - nhà máy có công suất lớn nhất nước này, đã tạm ngừng hoạt động vào 12h41 ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 0h41 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), gây gián đoạn việc cung cấp điện cho 2/3 số tỉnh thành trong cả nước.
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.