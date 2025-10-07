Đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có nơi nơi to đến rất to.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ, đề nghị chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra.

Theo công điện, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 6/10 và sáng sớm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có nơi nơi to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 18 giờ ngày 6/10 đến 6 giờ sáng 7/10, cục bộ có nơi trên 200mm như: Trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437,6mm; trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 250,4mm;

Dự báo từ ngày 7-10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên.

Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam dự báo vượt mức báo động 3 (khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn); các sông ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2; lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức báo động 1.

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng) và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình) thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 6/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo theo dõi chặt diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cùng với đó, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động các biện pháp ứng phó với ngập lụt, nhất là ngập lụt đô thị, khu tập trung dân cư; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).