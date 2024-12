Dê và chó giúp dự báo núi lửa và động đất

(Ngày Nay) - Tại Việt Nam, viêm gan virus B và C từ lâu đã là những mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đáng báo động. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có khoảng 7,4 triệu người mắc viêm gan B và C. Tỷ lệ tử vong 23/100.000 người do ung thư gan.