Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 13

(Ngày Nay) - Chiều 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 2085/SGDĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 13 (bão Kalmaegi).
Toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ học trong chiều 6/11/2025 để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục được yêu cầu căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học của sinh viên, học viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trong Công văn số 2060/SGDĐT-VP ngày 4/11/2025 về chủ động ứng phó bão số 13; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho nhà giáo, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên và tài sản của đơn vị.

Các trường học phải kịp thời thông báo đến cha mẹ học sinh, sắp xếp phân công giáo viên, nhân viên quản lý trẻ mầm non, học sinh trong thời gian nghỉ học. Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, Sở lưu ý phải chủ động thông báo với nhà cung cấp thực phẩm, tránh nấu ăn khi học sinh nghỉ học để hạn chế lãng phí.

Riêng các cơ sở có học sinh nội trú, trong trường hợp học sinh không thể về nhà, thủ trưởng đơn vị phải phân công giáo viên, nhân viên trực, quản lý và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, nhà giáo và người lao động trong thời gian bão ảnh hưởng đến thành phố.

