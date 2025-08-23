Đêm văn nghệ từ thiện của nhóm Hoa Bồ Công Anh

(Ngày Nay) -Với mục tiêu “Sẻ chia để niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi đi”, các bạn học sinh đến từ nhiều trường học ở TPHCM trong các năm qua đã tổ chức chương trinh văn nghệ “Hoa Bồ Công Anh - Dandelions” nhằm giúp đỡ các bạn nhỏ ở những nơi còn khó khăn.

Lúc 19h ngày 24/8, tại lầu 2 - tòa nhà Hội Âm nhạc TPHCM, số 81 Trần Quốc Thảo, nhóm Hoa Bồ Công tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa Bồ Công Anh - Dandelions” lần 4. Chương trình này do ca sĩ Huỳnh Lợi chỉ đạo nghệ thuật, nhà văn-đại sứ hóa đọc Phương Huyền và Ngọc Tiên làm MC, và sự tham gia của các bạn học sinh.

“Hoa Bồ Công Anh - Dandelions” đã vận động các nhà tài trợ và bán vé để chuẩn bị 132.780.000 đồng mua 290 thẻ Bảo hiểm y tế học sinh (mỗi thẻ 632.000 đồng) và 100 thẻ (mỗi thẻ 127.000 đồng) tặng cho học sinh các trường ở Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), gồm: Trường tiểu học Kim Đồng (xã Ia Chim), trường tiểu học Phùng Khắc Khoan (xã Ia Chim), trường TH-THCS Ngọc Bay (xã Ngọc Bay), trường TH-THCS Hoà Bình (xã Đăk Rơ Wa). Dự kiến ngay sau chương trình, chiều ngày 25/8, các bạn nhóm Hoa Bồ Công Anh sẽ xuất phát đi đến các trường học này.

Vào 31/8, nhóm cũng sẽ trao 5 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho các bạn nhỏ ở Sóc Ông La (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ, nay thuộc Đồng Nai); 2 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng ở khu phố 19, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Nhóm Hoa Bồ Công Anh gồm các bạn nhỏ trên 10 tuổi đến từ nhiều trường học ở TPHCM, đã từng đi theo cha mẹ và các hội đoàn thiện nguyện đến với các các mái ấm, những nơi khó khăn. Các bạn từng nhìn thấy các em, các bạn cùng trang lứa, thiếu nhiều thứ để đến trường mà vẫn vô tư, hồn nhiên.

Từ những bước chân bé nhỏ đến với vùng sâu, vùng xa, các bạn trong nhóm Hoa Bồ Công Anh đã lên kế hoạch hằng năm sẽ tổ chức đêm văn nghệ góp quỹ “Tiếp sức vững bước đến trường”. Đây cũng là cách để giúp các bạn nhỏ ở những nơi còn khó khăn giảm bớt nỗi lo trong hành trình tìm con chữ.