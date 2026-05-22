ĐHĐCĐ năm 2026: PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

(Ngày Nay) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 diễn ra vào ngày 22/05/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HOSE: GAS), đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã nhận được sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối từ các cổ đông sau một năm 2025 tăng trưởng kỷ lục trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Năm 2025: Doanh thu cao nhất lịch sử, động lực tăng trưởng được tái định hình

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 35 năm hành trình “Thắp lửa non sông” của PV GAS, đồng thời hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó với việc xác lập nhiều cột mốc kỷ lục ấn tượng: Doanh thu hợp nhất đạt gần 137 nghìn tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch năm, tăng 30% so với năm 2024, đóng góp 1,1% vào GDP của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 14,4 nghìn tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, cán mốc 218% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 9% so với năm 2024. Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7,5 nghìn tỷ đồng, đạt 213% kế hoạch.

Các chỉ số tài chính duy trì ở mức cao, tiếp tục được Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế mức “BB+” vào ngày 24/11/2025, phản ánh hiệu quả vận hành và năng lực sinh lời bền vững, trong bối cảnh ngành công nghiệp khí đối mặt đồng thời với việc suy giảm tự nhiên của nguồn khí nội địa, biến động giá năng lượng và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Với kết quả này, PV GAS tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp khí, cung cấp nguồn nhiên liệu ổn định để sản xuất 6,3% sản lượng điện quốc gia, 70% sản lượng đạm. PV GAS cũng cung cấp LPG phục vụ 70% nhu cầu trong nước và quốc gia láng giềng Campuchia.

Song song với hoạt động SXKD, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng năm 2025 cũng được PV GAS triển khai quyết liệt với tổng giá trị giải ngân của Công ty mẹ đạt trên 3 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Thành ủy TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho PV GAS với dự án kho LNG tại Bắc Trung bộ (kho LNG Vũng Áng), dự án kho cảng PV GAS Hải Phòng, mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Ông Phạm Văn Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, kết quả tích cực trong năm 2025 đến từ ba chuyển dịch mang tính nền tảng:

Thứ nhất, PV GAS chuyển dịch từ mô hình doanh nghiệp phân phối khí sang doanh nghiệp kinh doanh năng lượng khí tích hợp, mở rộng sâu hơn vào toàn chuỗi giá trị khí và LNG.

Thứ hai, PV GAS tăng tốc hoạt động kinh doanh và kinh doanh quốc tế. Mảng kinh doanh hiện đóng góp hơn 56% tổng doanh thu. Riêng sản lượng kinh doanh khí hóa lỏng (LPG/LNG) vượt 5 triệu tấn, bằng 266% kế hoạch, tăng trưởng 65% so với năm 2024; trong đó, kinh doanh quốc tế đóng góp hơn 3,3 triệu tấn (tăng trưởng vượt bậc 129%) và hoàn thành trước nhiều năm mục tiêu mà Petrovietnam định hướng cho các đơn vị thành viên đến năm 2030.

Thứ ba, PV GAS đẩy mạnh tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, nâng hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí và xử lý các tồn đọng kéo dài.

Đáng chú ý, việc thay đổi mô hình kinh doanh khí PM3 – Cà Mau tại khu vực Tây Nam Bộ được xem là bước đi chiến lược nhằm tích hợp chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn, tối ưu hiệu quả toàn hệ sinh thái khí.

Song song với tăng trưởng ngắn hạn, PV GAS đang xây dựng chiến lược dài hạn với mục tiêu lọt Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Top 30 Fortune Southeast Asia) vào năm 2030, đồng thời duy trì vai trò tiên phong, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam

Năm 2026: Giữ đà tăng trưởng trong chu kỳ năng lượng mới

Bước sang năm 2026, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất khoảng 142 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 4,5 nghìn tỷ đồng.

Trong Quý 1/2026, hoạt động SXKD và đầu tư của PV GAS cho thấy diễn biến tích cực, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu hợp nhất ước đạt 38.420 tỷ đồng, bằng 147% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.755 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ. Như vậy, về doanh thu và lợi nhuận Quý I/2026, PV GAS đã hoàn thành 27% - 33% kế hoạch cả năm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhận định, năm 2026, trong bối cảnh thế giới tiếp tục nhiều biến động và rủi ro gia tăng, PV GAS xác định phải tiếp tục tăng tốc đổi mới; đẩy mạnh phát triển hạ tầng ngành công nghiệp khí; mở rộng thị trường và thương mại quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và gia tăng hàm lượng công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị, điều hành theo các nguyên tắc, chuẩn mực tiên tiến.

Giai đoạn 05 năm tiếp theo, đặc biệt là năm bản lề 2026, PV GAS sẽ triển khai mạnh mẽ chiến lược lấy vận hành sản xuất làm trung tâm, đầu tư làm nền tảng và kinh doanh mở rộng thị trường, chú trọng thị trường quốc tế làm động lực để chủ động tham gia tích cực, sâu rộng và xuyên suốt vào cả chuỗi giá trị khí và LNG khép kín từ thượng nguồn, trung nguồn và đặc biệt là khâu hạ nguồn.

Với phương châm “Đổi mới - Bứt Phá – Thích Ứng - Cạnh tranh” cùng với việc quán triệt áp dụng “Tư duy tích hợp” và “Tư duy ngoài khuôn khổ, phi truyền thống”, đây là kim chỉ nam để PV GAS nghĩ sâu, quyết nhanh, làm lớn với khát vọng hoàn thành bằng được các mục tiêu được giao trên hành trình cùng chung tay “Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia” của Petrovietnam và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng năng lượng khu vực.

Cổ đông tin tưởng vào chiến lược phát triển LNG, đầu tư cơ sở hạ tầng và các định hướng quản trị của PV GAS

Tại Đại hội, nhiều cổ đông đánh giá cao khả năng thích ứng và hiệu quả điều hành của PV GAS trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông.

Các nội dung được cổ đông quan tâm tập trung vào ba nhóm chính: (i) năng lực duy trì tăng trưởng dài hạn của PV GAS thông qua chiến lược phát triển LNG, phát triển nguồn khí mới và mở rộng chuỗi giá trị năng lượng; (ii) tiến độ triển khai và hiệu quả đầu tư của các dự án trọng điểm như Lô B – Ô Môn, LNG Sơn Mỹ, dự án kho LNG Bắc Trung bộ, dự án kho cảng PV GAS Hải Phòng, nâng công suất kho cảng LNG Thị Vải…; cùng (iii) hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng trước biến động thị trường, bao gồm quản trị dòng tiền, công nợ, biến động giá dầu, lãi suất, tỷ giá, và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực LNG.

Tại Đại hội, Lãnh đạo PV GAS đã trực tiếp trao đổi và làm rõ các nội dung cổ đông, nhà đầu tư quan tâm, đồng thời cập nhật định hướng phát triển của Tổng công ty trong năm 2026 và giai đoạn tới. Theo đó, PV GAS sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng LNG, thúc đẩy các dự án chiến lược, chủ động đảm bảo nguồn cung năng lượng, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước phát triển các lĩnh vực năng lượng mới nhằm tạo nền tảng tăng trưởng bền vững dài hạn.

Lãnh đạo PV GAS khẳng định, PV GAS trong ngắn, trung và dài hạn đều có giải pháp để đảm bảo hoạt động SXKD ổn định, phát triển trong từng kỳ, qua đó mang lại hiệu quả bền vững, dài hạn cho cổ đông.

Là Công ty mẹ đồng thời là cổ đông lớn của PV GAS, Petrovietnam đánh giá cao đóng góp của PV GAS trong kết quả chung của Tập đoàn, chiếm khoảng 20% doanh thu và khoảng 23% lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Petrovietnam tin tưởng dư địa tăng trưởng của PV GAS sẽ tiếp tục được củng cố dựa trên các nền tảng cốt lõi như phát triển hạ tầng, phát triển thị trường, hoạch định chiến lược dài hạn và tái cơ cấu, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

Trong bối cảnh khí và LNG ngày càng được xem là nguồn năng lượng chuyển đổi quan trọng của khu vực, PV GAS đang sở hữu lợi thế đáng kể để mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trong chuỗi năng lượng khu vực Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào mục tiêu của Petrovietnam lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500) vào năm 2030.

PV GAS chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 25%, kiện toàn bộ máy quản trị

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao, bao gồm phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 ở mức 25%, tương đương khoảng 6.032 tỷ đồng.

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Triệu Quốc Tuấn và ông Nguyễn Thanh Hào, miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Minh, đồng thời bầu bổ sung hai Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Huy Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Hiếu, bầu/bầu lại ông Đỗ Minh Đương và bà Nguyễn Thị Kim Yến giữ chức Kiểm soát viên PV GAS.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với hoạt động SXKD của PV GAS; cùng các báo cáo, tờ trình khác tại Đại hội.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản, chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng, cùng tập thể người lao động chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng, PV GAS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo, tiên phong trong ngành công nghiệp khí Việt Nam và từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ năng lượng khu vực. Đồng hành với triển vọng tăng trưởng đó, cổ phiếu “GAS” tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm cổ phiếu trụ cột trên thị trường chứng khoán Việt Nam.