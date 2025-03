Dịch sởi bùng phát mạnh tại Mỹ

(Ngày Nay) - Số ca mắc sởi tại khu vực Tây Texas và New Mexico của Mỹ đã vượt con số 250 với hai trường hợp tử vong do các biến chứng liên quan đến bệnh sởi.

Theo cơ quan y tế bang Texas, tính đến ngày 11/3, bang đã ghi nhận 25 ca mắc mới kể từ cuối tuần trước, nâng tổng số ca mắc tại bang này lên 223. Trong đó, có 29 người đã phải nhập viện.

Tại New Mexico, các quan chức y tế cũng thông báo thêm 3 ca mới, nâng tổng số ca bệnh tại bang lên 33. Dịch bệnh đã lan rộng từ quận Lea, khu vực giáp ranh với Tây Texas – tâm dịch, sang quận Eddy với một ca mắc mới.

Bang Oklahoma cũng ghi nhận hai trường hợp nghi nhiễm sởi có liên quan đến đợt bùng phát ở Texas và New Mexico.

Tại Texas, một trẻ em trong độ tuổi đi học đã tử vong do bệnh sởi vào tháng trước. Trong khi đó, New Mexico cũng báo cáo ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh sởi ở một người trưởng thành vào tuần trước.

Ngoài Texas và New Mexico, các ca mắc sởi cũng đã xuất hiện tại nhiều bang khác như Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island và Vermont.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), một ổ dịch được xác định khi có từ 3 ca bệnh liên quan trở lên. Trong năm 2025, Mỹ đã ghi nhận ba ổ dịch theo tiêu chí này.

Tại Mỹ, các ca bệnh thường có nguồn gốc từ những người bị nhiễm sởi khi đi du lịch nước ngoài, sau đó lây lan, đặc biệt là ở các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Số ca mắc sởi tại Mỹ đã tăng mạnh vào năm 2024, trong đó có một đợt bùng phát tại Chicago với hơn 60 ca. Trước đó, năm 2019, sau gần 20 năm tuyên bố loại trừ bệnh sởi, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất trong gần 3 thập kỷ do tỷ lệ tiêm chủng bệnh này thấp.

Vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) là phương pháp bảo vệ tốt nhất. CDC khuyến cáo trẻ em nên tiêm mũi đầu tiên khi từ 12 đến 15 tháng tuổi và mũi thứ hai từ 4 đến 6 tuổi. Những người có nguy cơ cao hoặc đã tiêm vaccine nhiều năm trước có thể cân nhắc tiêm nhắc lại nếu sống trong khu vực có dịch. Những đối tượng có nguy cơ cao gồm người sống chung với bệnh nhân sởi hoặc người có bệnh lý nền dễ bị ảnh hưởng bởi các bệnh về đường hô hấp.

Bệnh sởi lây lan qua đường không khí khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc thở. Ban đầu, virus tấn công đường hô hấp rồi lan khắp cơ thể, gây sốt cao, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ và chảy nước mắt. Phát ban thường xuất hiện từ 3 đến 5 ngày sau các triệu chứng đầu tiên, bắt đầu từ mặt rồi lan xuống cổ, thân, tay, chân và bàn chân. Khi phát ban xuất hiện, nhiệt độ cơ thể có thể tăng cao trên 104°F (40°C).

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh sởi. Các bác sĩ chủ yếu điều trị triệu chứng, ngăn ngừa biến chứng./