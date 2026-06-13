Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Đối thoại chính đảng bổ sung cho các cơ chế chính thức của khu vực

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(Ngày Nay) - Đối thoại giữa các đảng chính trị ở khu vực Đông Nam Á là cơ chế bổ sung cho các cơ chế chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm xây dựng lòng tin chính trị và thống nhất trong hành trình xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2045. Đó là nhận định trong thông cáo báo chí được Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) công bố hôm 12/6 trên trang chủ của chính đảng cầm quyền của “đất nước Chùa Tháp”.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Đối thoại chính đảng bổ sung cho các cơ chế chính thức của khu vực

Thông cáo báo chí của CPP cho biết trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9-10/6, đã diễn ra chương trình Toạ đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”. Ông Sous Yara, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu CPP tham dự chương trình tọa đàm và các hoạt động liên quan. Phát biểu tại tọa đàm, ông Sous Yara đã nêu bật vai trò quan trọng của các đảng chính trị trong việc kết nối nhân dân với Nghị viện và Chính phủ; đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động đối thoại giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á là cơ chế bổ sung cho các cơ chế chính thức của ASEAN, nhằm xây dựng lòng tin chính trị và thống nhất trong hành trình hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2045.

Bên cạnh đó, ông Sous Yara cũng đề cập tới các thách thức toàn cầu và khu vực hiện nay như vấn đề tự do hàng hải, an ninh lương thực và năng lượng, phát triển bền vững và vấn đề tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, để ứng phó hiệu quả, quan chức CPP nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác chính trị và tinh thần trách nhiệm chung, trong đó các chính đảng có thể phát huy vai trò trong việc ủng hộ đối thoại, kiềm chế và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế. Cụ thể, theo ông Sous Yara, các cơ chế đối thoại chính đảng như Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) và cơ chế hội nghị cấp cao song phương, ba bên giữa Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được xem là hình mẫu của đối thoại chính đảng trong khu vực.

Thông cáo báo chí của CPP cho biết chương trình tọa đàm của các chính đảng Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ AFF lần thứ 3. Các đại biểu tham dự tọa đàm đã thảo luận xoay quanh chủ đề hiện thực hóa tầm nhìn về một ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm trong năm 2045. Nội dung thảo luận tập trung vào 3 vấn đề chính: Xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và tự chủ; kinh nghiệm về quản trị và thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; phát huy vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trên tinh thần đó, thông cáo báo chí của CPP nêu rõ hội thảo nhất trí với nhận định cho rằng đối thoại chính đảng là cơ chế ngoại giao kênh hai giúp tìm kiếm giải pháp bổ sung cho cơ chế hợp tác giữa các nước ASEAN và hợp tác Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), tiếp tục được tổ chức định kỳ hằng năm trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Ông Suos Yara, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương kiêm người phát ngôn CPP, bày tỏ ấn tượng với chuỗi sự kiện cấp khu vực vừa diễn ra tại Hà Nội. Quan chức cấp cao CPP nhấn mạnh rằng việc tổ chức thành công chương trình Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” nói riêng và Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 nói chung đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong việc tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN vì một khu vực hòa bình, thịnh vượng và phát triển trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm.

PV
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