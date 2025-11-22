(Ngày Nay) - Sáng 22/11/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
(Ngày Nay) - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn.
(Ngày Nay) - Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.
(Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.
(Ngày Nay) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada,... có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn khiến trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism.
(Ngày Nay) - Từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước.
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hà Nội) chiều 21/11, Huấn luyện viên Cristiano Roland đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại giải U17 châu Á 2026.