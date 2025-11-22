Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Sáng 22/11/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn.
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 2

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 4

Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 6

Đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham quan triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
PV
Quốc hội Việt Nam Quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đại biểu Quốc hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
(Ngày Nay) -  Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
(Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia
(Ngày Nay) - Từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước.