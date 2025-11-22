Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, làm việc với tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả mưa lũ (Ngày Nay) - Sáng 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, sạt lở trên địa bàn.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador (Ngày Nay) - Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.

Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế (Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Phát hiện bản đồ vũ trụ 3.000 năm tuổi tại di chỉ Maya cổ đại (Ngày Nay) - Một công trình kiến trúc cổ đại rộng lớn được các nhà khảo cổ phát hiện tại bang Tabasco của Mexico có thể tiết lộ hiểu biết của nền văn minh Maya sơ khai về cách thức vận hành thế giới.

Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới (Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.

Bộ Y tế đề nghị gỡ bỏ thông tin về loại sữa nhiễm khuẩn gây ngộ độc trên sàn Lazada (Ngày Nay) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada,... có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn khiến trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism.

Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia (Ngày Nay) - Từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước.

Đội tuyển U17 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U17 châu Á 2026 (Ngày Nay) - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hà Nội) chiều 21/11, Huấn luyện viên Cristiano Roland đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại giải U17 châu Á 2026.