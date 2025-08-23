(Ngày Nay) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 94/2025/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (gồm: Luật Cảnh vệ, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 2 dự án Luật trên.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì thẩm tra.

Hai dự án Luật trên sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2025./.