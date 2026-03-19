Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân

(Ngày Nay) - Giao lưu đã trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về các vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, đưa hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ hai bên.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, ngày 18/3, tại Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

­­­­Trao đổi tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất, thể hiện vai trò, tích cực chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với các hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, Giao lưu lần thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn quan trọng cho hoạt động đối ngoại giữa hai nước những ngày đầu xuân 2026, góp phần tạo không khí hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội.

Tổng kết 10 lần tổ chức Giao lưu, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Trung Quốc-Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Bắt đầu từ năm 2014, đến nay, sau 12 năm với 10 lần tổ chức. Mỗi lần tổ chức đều đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Ban đầu, Giao lưu chỉ tập trung các hoạt động trong các đơn vị quân đội hai nước; sau đó, quy mô và hình thức tổ chức Giao lưu ngày càng phát triển với sự tham gia của chính quyền, đoàn thể địa phương, trong đó nhiều hoạt động có ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới, giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa học sinh, nhân dân hai bên biên giới... đã được tổ chức thường niên.

Nhiều hoạt động ngày càng đi vào thực chất, đặc biệt trong năm nay, lần đầu tiên hai bên chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa Hải quân hai nước.

Các hoạt động tại Giao lưu đã góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thể hiện rõ vai trò tiên phong của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước trong chủ động triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, khai thác điểm tương đồng nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai bên.

Giao lưu đã trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về những vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, nhằm đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước; thúc đẩy đối ngoại nhân dân, giúp nhân dân hai nước thêm cơ hội giao lưu văn hóa, tiếp xúc, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, tăng cường gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thu hút được sự tham gia của các bộ, ngành, chính quyền và nhân dân địa phương khu vực biên giới, góp phần nâng cao khả năng phối hợp giải quyết ổn thỏa, kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu đã thực sự trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, trở thành sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hằng năm, được lãnh đạo các cấp ủng hộ, nhân dân hai nước đồng tình và dư luận quốc tế quan tâm, là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân sinh sống hai bên biên giới.

Về phương hướng tổ chức Giao lưu trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, ngày càng đi vào thực chất; tiếp tục khẳng định là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hằng năm, là kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, là một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn hai bên đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền để nâng cao sức lan tỏa của Giao lưu, làm nổi bật thông điệp về sự tin cậy chính trị, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội Việt Nam-Trung Quốc.

Về phần mình, Thượng tướng Đổng Quân cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức chu đáo các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10.

Bày tỏ vui mừng cùng Bộ trưởng Phan Văn Giang đồng chủ trì Giao lưu lần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho biết, vừa qua ông cùng Đại tướng Phan Văn Giang đã cùng tham gia Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam-Trung Quốc, cùng nhau bàn bạc về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc.

Khẳng định quan hệ giữa hai nước, hai quân đội trong những năm qua đã không ngừng được tăng cường, các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc phòng hai bên đã làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, Bộ trưởng Đổng Quân cho rằng, hai bên cần tăng cường giao lưu để góp phần bảo đảm ổn định tình hình khu vực và thế giới.

Theo Bộ trưởng Đổng Quân, từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014 đến nay, các kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lan tỏa tinh thần hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc.

Là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực, nhất là an ninh biên giới giữa hai nước, với sự chỉ đạo, dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiên trì mở rộng quan hệ hợp tác, hai bên đã đạt được nhiều thành quả. Những năm gần đây, cơ chế Giao lưu đã phát triển ngày càng thực chất, Giao lưu được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng có chiều sâu.

Bộ trưởng Đổng Quân cho rằng, hoạt động này không chỉ đóng góp cho quan hệ hai nước mà còn phát triển mối quan hệ giữa nhân dân biên giới hai nước và thúc đẩy giao lưu 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc.

Thông qua Giao lưu, bầu không khí hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đậm nét. Nhân dân biên giới hai nước được giao lưu tốt hơn. Kế thừa truyền thống này, hai bên tiếp tục hiện thực hóa, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa quân đội hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trân trọng mời Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tham gia Diễn đàn Hương Sơn năm nay.

Cùng ngày, Lễ tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc về nước đã diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ngày mai (19/3), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu sẽ sang Trung Quốc tham dự các hoạt động giao lưu biên giới tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.