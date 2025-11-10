Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2463/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
Theo đó, Chính phủ quyết định điều chỉnh 184,443 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc Ban Tuyên giáo Trung ương từ Văn phòng Trung ương Đảng sang Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Điều chỉnh 21,065 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Dự án tu bổ tòa nhà Phủ Chủ tịch từ Văn phòng Chủ tịch nước sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiếp tục thực hiện.

Điều chỉnh toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 4 cơ quan trung ương (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều chỉnh 19,7 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Dự án đầu tư Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương từ Bộ Công Thương về Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện.

Điều chỉnh 13,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Dự án đầu tư Trụ sở cấp Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang từ Bộ Công Thương về tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục thực hiện.

Quyết định cũng điều chỉnh, giao bổ sung danh mục dự án và mức vốn từ nguồn điều chỉnh giảm trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của 3 bộ, cơ quan trung ương, địa phương gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính và Thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 nêu trên, thực hiện thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả sử dụng.

Căn cứ danh mục dự án được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính và Thành phố Hà Nội thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 trong nội bộ theo thẩm quyền để bổ sung vốn cho các dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức triển khai, đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn đã được giao trong năm 2025.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, xin cho.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng đầu tư công điều chỉnh

