Định hình tương lai của ngành du lịch: Gen Z đang sử dụng AI để lập kế hoạch, khám phá và trải nghiệm như thế nào?

(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) của Booking.com – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, thế hệ Gen Z đang dẫn dắt sự thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch nhờ việc tích hợp AI vào mọi khía cạnh của hành trình. Những bạn trẻ lớn lên cùng công nghệ này không chỉ sử dụng AI để lập kế hoạch chuyến đi mà còn áp dụng nó xuyên suốt quá trình khám phá và trải nghiệm, chứng tỏ mức độ quen thuộc và kỳ vọng cao của họ sẽ định hình tương lai của ngành.

Nghiên cứu chỉ ra rằng 85% Gen Z tham gia khảo sát tự nhận mình quen thuộc với AI, trong đó 20% nắm rõ cách thức hoạt động của nó và 65% hiểu các khái niệm cơ bản. Sự tin tưởng này biến AI thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp họ tiếp cận du lịch một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

“AI đang thay đổi thói quen du lịch, từ khâu lập kế hoạch đến việc trải nghiệm các hoạt động. Gen Z đang cho chúng ta thấy cách công nghệ này có thể hòa hợp một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày như thế nào. Từ những kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa đến các gợi ý thông minh hơn, Booking.com đang sử dụng AI để giúp việc lập kế hoạch và khám phá trở nên dễ dàng, toàn diện và liền mạch hơn. Với những du khách Gen Z đang đặt ra những kỳ vọng mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy AI — không chỉ để đơn giản hóa lựa chọn, mà còn để truyền cảm hứng và sự tự tin cho những chuyến đi đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người,” ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ.

Đối với Gen Z, AI không phải là thứ xa lạ mà đã trở thành thói quen hàng ngày, lan tỏa từ công việc đến giải trí và thậm chí là các quyết định cá nhân. Khảo sát của Booking.com cho thấy 75% Gen Z sử dụng các công cụ tìm kiếm tích hợp AI mỗi ngày, đây là cách họ tiếp cận công nghệ này nhiều nhất. Ngoài ra, 66% dùng các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Claude hàng ngày, trong khi 59% dựa vào gợi ý AI trên các nền tảng phát trực tuyến như Netflix hay Spotify. Họ cũng tương tác thường xuyên với thiết bị thông minh, với 70% sử dụng camera an ninh, bộ điều khiển nhiệt độ hay nhận diện khuôn mặt. Sự quen thuộc này mở rộng sang các lĩnh vực khác, như 48% dùng AI để theo dõi sức khỏe, 43% nhận gợi ý mua sắm thông minh và 37% tham khảo nhà hàng qua công nghệ. Không ngạc nhiên khi 44% Gen Z áp dụng AI để tìm cảm hứng du lịch và hỗ trợ đặt chuyến đi, biến nó thành một phần không thể thiếu trong lối sống.

Trong lĩnh vực du lịch, AI đóng vai trò như người bạn đồng hành trên mọi chặng đường đối với Gen Z. Trước chuyến đi, gần như toàn bộ (99%) sử dụng AI để chuẩn bị, từ nhận gợi ý cá nhân hóa theo nhu cầu đặc biệt (42%) đến nghiên cứu điểm đến mới và thời điểm lý tưởng (40%). Trong suốt hành trình, 99% tin tưởng AI tại địa điểm du lịch, đặc biệt để thông dịch ngôn ngữ, biển báo, thực đơn hay cuộc trò chuyện địa phương (53%), cũng như nhận thông tin thú vị về các địa điểm (47%). Sau khi trở về, 96% tiếp tục dùng AI để nhận gợi ý cho chuyến đi tiếp theo (49%) hoặc viết đánh giá (46%). Nhìn về tương lai, 99% Gen Z mong muốn AI hỗ trợ lập kế hoạch mới, bao gồm nghiên cứu điểm đến (42%), gợi ý trải nghiệm địa phương (40%) và đề xuất nhà hàng phù hợp (38%). Những con số này nhấn mạnh cách AI đang làm cho du lịch trở nên liền mạch và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Dù sẵn sàng đón nhận công nghệ, Gen Z vẫn tiếp cận AI với sự cân nhắc và kỳ vọng rõ ràng về tính công bằng, trách nhiệm và minh bạch. Gần như toàn bộ (93%) có một số lo ngại chung, với những vấn đề phổ biến nhất bao gồm nguy cơ AI thay thế công việc con người, kể cả việc làm của chính họ (51%), lo ngại về quyền riêng tư và sử dụng dữ liệu (46%), khả năng gây thiên vị hoặc thiếu công bằng trong trải nghiệm (44%), nỗi lo du khách ngân sách thấp bị hạ thấp ưu tiên (49%), và 18% cảm thấy không thoải mái khi AI đưa ra quyết định độc lập. Những lo lắng này cho thấy Gen Z không chỉ cởi mở mà còn sáng suốt, thúc đẩy ngành du lịch phát triển AI một cách thực tiễn, dễ tiếp cận, đảm bảo sự thuận tiện, dễ dàng và toàn diện – những yếu tố họ đánh giá cao nhất.

Nghiên cứu định lượng toàn cầu này được thực hiện qua bảng khảo sát trực tuyến từ tháng 4 đến tháng 5/2025, với 37.325 người tham gia từ 33 thị trường, bao gồm 1.004 người từ Việt Nam. Ngoài ra, Argentina: 1.012, Úc: 1.013, Áo: 500, Bỉ: 1.000, Brazil: 2.006, Canada: 1.007, Trung Quốc: 2.018, Colombia: 1.023,vCroatia: 509, Đan Mạch: 508, Pháp: 2.031, Đức: 2.033, Hồng Kông: 1.006, Ấn Độ: 2.004, Ireland: 504, Israel: 505, Ý: 1.000, Nhật Bản: 1.029, Mexico: 2.014, Hà Lan: 1.008, New Zealand: 1.015, Bồ Đào Nha: 1.013, Singapore: 1.002,vHàn Quốc: 1.006, Tây Ban Nha: 1.006, Thụy Điển: 502, Thụy Sĩ: 501, Đài Loan: 1.022, Thái Lan: 1.002, UAE: 513, Anh: 2.005, Mỹ: 2.004 người tham gia. Là một nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu đang khám phá vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), Booking.com thực hiện nghiên cứu này nhằm hiểu rõ hơn cách con người trên khắp thế giới sử dụng, đặt niềm tin và phản ứng với AI trong cả đời sống hằng ngày lẫn khi đi du lịch.