Hội thảo chuyên đề “Chiến lược AI và Kiến trúc dữ liệu quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp”

(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình tạo sinh (Generative AI), đã bùng nổ mạnh mẽ và trở thành tâm điểm của đổi mới công nghệ toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế ấy khi hiện đã có hơn 70% doanh nghiệp công nghệ trong nước quan tâm, đầu tư nghiên cứu và thử nghiệm AI, theo Bộ Thông tin & Truyền thông; đồng thời, Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo AI hàng đầu ASEAN vào năm 2030.

Tuy nhiên, điều then chốt được đặt ra không chỉ là việc theo kịp công nghệ mới, mà là việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi lớn: đâu là chiến lược phát triển AI phù hợp cho Việt Nam – một quốc gia có dữ liệu bản địa đặc thù, ngôn ngữ riêng biệt và nhu cầu kinh tế – xã hội khác biệt?

Những vấn đề này sẽ được đặt lên bàn thảo luận tại hội thảo “Chiến lược AI và Kiến trúc dữ liệu quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp” (ASDA 1), diễn ra vào ngày 10/9/2025 tại Hội trường Fansipan, Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, viện trưởng 10 viện nghiên cứu hàng đầu về AI và dữ liệu, cùng các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt, Meta Platforms Inc. tham gia với vai trò nhà bảo trợ công nghệ, trong khi Tạp chí Phổ biến và Tham vấn Pháp luật Việt Nam đảm nhận vai trò đối tác truyền thông chính sách pháp luật.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đang trở thành hai trụ cột trung tâm của chuyển đổi số quốc gia. Với mục tiêu định hình chính sách và phương hướng ứng dụng công nghệ mới, hội thảo tập trung vào hai nội dung trọng yếu: chiến lược AI ở cấp quốc gia cũng như trong từng tổ chức, doanh nghiệp; và kiến trúc dữ liệu như một nền tảng bền vững cho sự phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Điểm nhấn của hội thảo là sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành như GS. Hồ Tú Bảo - Hội đồng Tư vấn Quốc gia; TS. Hồ Đức Thắng - Viện trưởng Viện Công nghiệp Công nghệ số và CĐS; GS.TS. Nguyễn Trường Thắng -Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện HLKHCNVN; PGS.TS Nguyễn Ái Việt – Viện trưởng IGNITE, thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia; PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài – Viện trưởng AI Academy; và ThS. Đoàn Hữu Hậu – Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số FPT, thành viên IGNITE. Cùng với đó, lễ khai mạc còn có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Với sự tham gia của lãnh đạo bộ ngành, các cơ quan lập pháp, viện nghiên cứu cùng các doanh nghiệp công nghệ, hội thảo ASDA 1 được kỳ vọng trở thành diễn đàn quan trọng, góp phần thúc đẩy định hình chiến lược AI, xây dựng kiến trúc dữ liệu quốc gia và tạo nền tảng cho việc chuẩn bị ban hành Luật Dữ liệu và Luật AI Việt Nam trong thời gian tới.