Divo Tùng Dương: Thay đổi trong thời trang, hướng tới hình ảnh lịch lãm, trưởng thành

(Ngày Nay) - Giữa dòng chảy sôi động của làng nhạc Việt, ca sĩ Tùng Dương đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ qua giọng hát nội lực mà còn qua sự biến hóa tinh tế trong phong cách cá nhân. Từ những bộ trang phục Avant-garde đầy táo bạo, nam ca sĩ giờ đây đang hướng tới hình ảnh lịch lãm, thanh lịch hơn, phù hợp với sự trưởng thành trong sự nghiệp và vai trò trong các sự kiện quốc gia quan trọng.

Tùng Dương, một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc nghệ thuật Việt Nam, đã có một tháng 8 bận rộn và đầy ý nghĩa. Anh là một trong những ca sĩ được mời tham gia hàng loạt chương trình âm nhạc chính thống và concert quốc gia, như "Tổ quốc trong tim", "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc", "Mãi là người Việt Nam". Đặc biệt, tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" mà anh biểu diễn cùng sự hòa giọng của 50.000 khán giả tại chương trình "Tổ quốc trong tim" đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Không dừng lại ở đó, Tùng Dương còn góp mặt trong Lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sáng 2/9 và hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi". Những sự kiện này không chỉ khẳng định uy tín của anh mà còn đòi hỏi một hình ảnh chỉn chu, phù hợp với không gian trang trọng.

Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn, như chương trình "Tổ quốc - Niềm tin - Hạnh phúc" kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ; Chào mừng Đại hội Đảng Bộ UBND thành phố Hà Nội lần thứ nhất; "80 năm - Vinh Quang Công An Nhân Dân Việt Nam" kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cũng như Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Bên cạnh đó, hai MV mới ra mắt trong tháng 8 tạo nên cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc. MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đạt 5 triệu lượt xem chỉ sau 15 ngày, trong khi "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" cán mốc 4 triệu lượt xem sau 24 ngày. Đây là lần đầu tiên Tùng Dương hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người nổi tiếng với các bản hit tỷ view. Hai ca khúc này đã chạm đến nhiều thế hệ khán giả, từ trẻ em 4-5 tuổi đến người lớn tuổi, thậm chí thu hút cả fan quốc tế tham gia cover.

Trước đây, lượng khán giả của Tùng Dương chủ yếu tập trung vào phân khúc yêu thích nhạc nghệ thuật sâu lắng chứ không dàn trải rộng. Nhưng hai năm qua, với các hit như "Một vòng Việt Nam" và "Tái sinh", tiếng hát vang vọng, đầy nội lực của anh đã chinh phục đông đảo công chúng.

Để duy trì giọng hát, Tùng Dương cho biết bản thân rất chú trọng đến sức khỏe. Anh chăm chỉ tập gym, thường xuyên đến phòng tập khi không có show diễn. Nam ca sĩ chia sẻ sắp tới sẽ thử sức với bộ môn Pickleball để nâng cao thể lực. "Để có làn hơi tốt và trường sức với những ca khúc cần cao độ và có tính hào sảng, tôi phải luôn chăm chỉ thể dục", anh cho biết. Theo Tùng Dương, tập luyện chiếm 40% thành công trong việc giữ dáng, trong khi ăn uống chiếm đến 60%. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh mỗi người cần hiểu cơ thể mình, và việc tiếp xúc với nghệ thuật sẽ giúp tâm hồn vui vẻ, tạo động lực sống khỏe mạnh hơn.

Sự thay đổi lớn nhất ở Tùng Dương chính là phong cách thời trang, phản ánh hành trình trưởng thành của anh. Trước đây, từ album "Độc đạo", "Li ti" đến "Human", anh thường chọn phong cách Avant-garde - một lựa chọn táo bạo, thử nghiệm với hình khối, cấu trúc và ý tưởng đột phá, phù hợp với concept âm nhạc sáng tạo và đậm chất cá nhân. Phong cách này đi ngược chuẩn mực truyền thống, thử nghiệm với hình khối, cấu trúc và chất liệu cùng ý tưởng đột phá.

Còn hiện tại, Tùng Dương kết hợp đồ thiết kế từ các nhà thiết kế trong nước và thương hiệu thế giới, tránh những món đồ có logo lớn để không "đụng hàng". "Để cập nhật về thời trang, tôi nghĩ một người nghệ sĩ ngoài việc theo tính thời đại và sự cập nhật, vẫn phải thể hiện rõ cá tính, bản sắc riêng của mình," anh cho biết: "Nếu bạn thực sự unique (pv-độc đáo, khác biệt), hãy kết hợp mix & match cho mình một cách hiệu quả nhất".

Theo thời gian, Tùng Dương đã linh hoạt biến hóa phong cách để phù hợp với từng không gian. "Đỉnh cao của thời trang vẫn luôn phải giữ sự thanh lịch dù phá cách hay cổ điển. Chính vì vậy, theo từng giai đoạn làm nghệ thuật, tôi thích mình bớt các chi tiết mà chú trọng tới tính thanh lịch", nam ca sĩ nói. Đặc biệt, với các chương trình hòa nhạc trong nước, anh muốn thật lịch lãm và tiết chế hơn so với sự kiện lễ hội. Ngoài những bộ áo dài truyền thống rực rỡ, Tùng Dương đang hướng tới hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm - một sự chuyển mình tinh tế, phù hợp với vai trò ngày càng quan trọng của anh trong làng nhạc.

Sau những ngày bận rộn với các sự kiện quốc gia, Tùng Dương đang dành thời gian hoàn thiện đĩa than đầu tiên, dự kiến ra mắt cuối năm. Đây là dự án anh đầu tư kỹ lưỡng từ biên tập, thu thanh đến thiết kế, hứa hẹn sẽ là món quà đặc biệt cho khán giả.