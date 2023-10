Đoàn Việt Nam chờ đón tấm HCV đầu tiên tại Asian Para Games 2023

Ở môn Cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công sẽ tranh tài ở hạng dưới 49 kg nam cùng 5 VĐV đến từ Jordan, Indonesia, Iraq, Ấn Độ và Saudi Arabia. Điều thú vị là Lê Văn Công sẽ tái ngộ Omar Qarada (Jordan) người đã cùng anh "càn quét" và thâu tóm gần như mọi danh hiệu cao quý nhất ở hạng dưới 49 kg trên đấu trường châu lục và thế giới trong 3 năm qua.

Đến với kỳ đại hội năm nay, Lê Văn Công vẫn mang trên mình chấn thương mãn tính ở vai (đang phải dùng thuốc kháng viêm, giảm đau) như nhiều lần tham dự các giải quốc tế gần đây, song khát vọng chinh phục của lực sĩ 39 tuổi vẫn tràn đầy: "Tôi mong là mọi chuyện sẽ ổn và mình sẽ giành được thành tích tốt nhất".

Ra quân trong ngày 23/10 còn có lực sĩ Nguyễn Bình An thi đấu hạng dưới 54 kg. Lực sĩ 38 tuổi người Trà Vinh cũng được coi là niềm hy vọng sáng giá của đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật quốc gia Việt Nam khi từng giành HCV ở 2 kỳ Asian Para Games gần đây nhất và được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá ở đại hội lần này. Thành tích của Bình An tại giải vô địch thế giới 2023 cách đây hơn 2 tháng là 173 kg - thấp hơn so với kỳ Á vận hội diễn ra năm 2018 (178 kg). Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng anh sẽ đem đến bất ngờ tại đại hội lần này.

Ở môn Bơi, "kình ngư" Trịnh Thị Bích Như sẽ tranh tài ở nội dung bơi ngửa 100m nữ, hạng thương tật S6. Trong khi đó, hai đồng đội của cô là Võ Thanh Tùng và Đỗ Thanh Hải sẽ thi đấu ở các cự ly 50m tự do, hạng thương tật S5 và 100m tự do, hạng thương tật. Dù vậy, thử thách là không nhỏ khi đây đều không phải nội dung sở trường của 3 kình ngư này.

Ở môn Cầu lông và Bóng bàn, các tay vợt Việt Nam sẽ thi đấu các trận vòng loại.

Trên sân Điền kinh, VĐV Trương Bích Vân sẽ tranh tài ở môn ném lao (hạng thương tật F56); Phạm Nguyễn Khánh Minh (hạng T12) chạy 100m; Cao Ngọc Hùng thi ném lao hạng F75 và Nguyễn Ngọc Hiệp (hạng T11) thi nhảy xa.

Các kỳ thủ của môn Cờ vua cũng sẽ bước các nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ cá nhân.