Doanh nhân - Nghệ sĩ Lily Chen: Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn và nghệ thuật

(Ngày Nay) - Từ cô gái nhỏ của vùng biên giới Tây Ninh đến nghệ sĩ được vinh danh tại diễn đàn quốc tế, Lily Chen là câu chuyện về sức mạnh của nghị lực, lòng nhân ái và khát vọng sáng tạo. Hành trình ấy không chỉ là minh chứng cho một tài năng, mà còn là biểu tượng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam biết sống, biết cống hiến và biết lan tỏa tinh thần UNESCO trong từng hành động nhỏ nhất.

Trong bức tranh công nghiệp văn hóa Việt Nam hôm nay, doanh nhân – nghệ sĩ Lily Chen (tên thật là Trần Như Ngọc - PV) nổi lên như một gương mặt tiêu biểu, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ năng động, sáng tạo và ý thức rõ ràng về vai trò xã hội của nghệ thuật. Không chỉ ghi dấu trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, cô còn là một doanh nhân thành đạt, người đã và đang nỗ lực kết nối giữa nghệ thuật, kinh tế và các giá trị cộng đồng.

Sinh năm 1995 tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Lily Chen được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Á quân Tình Bolero 2019, được khán giả trìu mến gọi là “Ngọc nữ Bolero” nhờ giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và phong cách trình diễn tinh tế, giàu cảm xúc. Năm 2022, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh nghệ thuật khi đạt ngôi vị Á quân Én Vàng, trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu truyền hình và các hoạt động văn hóa – nghệ thuật trên cả nước.

Bên cạnh âm nhạc, Lily Chen còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như Thất sơn tâm linh, Mẹ Rơm, Mẹ Biển, Chị em khác mẹ, đồng thời đảm nhiệm vai trò MC của Đài Truyền hình Tây Ninh. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, cô đều mang đến hình ảnh của một nghệ sĩ hiện đại có chiều sâu văn hóa, kết hợp sự tinh tế của cảm xúc với tư duy sáng tạo đương đại.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Lily Chen còn là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản với tinh thần dấn thân và trách nhiệm. Cô chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với cộng đồng, xem việc đầu tư tại quê nhà là một hình thức “xây dựng văn hóa”, nơi mỗi dự án không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Với Lily Chen, công nghiệp văn hóa không thể tách rời trách nhiệm xã hội. Cô luôn tâm niệm “nghệ thuật chỉ thật sự có giá trị khi nó chạm tới con người, lan tỏa được tinh thần nhân văn và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam”. Chính triết lý sống này đã khiến cô trở thành gương mặt được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản vinh danh trong năm 2025 như một sự ghi nhận cho hành trình sống đẹp và cống hiến bằng sức sáng tạo của người nghệ sĩ.

Xuất thân từ vùng biên giới nghèo khó của Tây Ninh, Lily Chen trải qua tuổi thơ đầy thử thách. Cô từng sống nhờ trợ cấp xã hội và những phần quà cứu trợ cho người nghèo. Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nữ doanh nhân - nghệ sĩ đã nuôi dưỡng một nghị lực mạnh mẽ và lòng trắc ẩn sâu sắc, biến khó khăn thành động lực để vươn lên.

Bước ra từ nghịch cảnh, Lily Chen chọn nghệ thuật làm con đường khẳng định bản thân và nhân ái làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Khi đã có chỗ đứng trong làng giải trí, cô vẫn chọn trở về quê hương, xây dựng sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng bằng nhiều hình thức.

Cô thường xuyên đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo, xây nhà tình thương, trao quà Tết cho hộ dân khó khăn và hỗ trợ trẻ em mồ côi ở huyện Bến Cầu. Các chương trình thiện nguyện của cô không chỉ mang tính mùa vụ mà được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua. Chính quyền tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp tích cực của cô cho cộng đồng.

Ngoài hoạt động thiện nguyện, Lily Chen còn đầu tư phát triển bất động sản tại địa phương, tạo cơ hội việc làm và giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế bền vững. Với cô, làm kinh doanh cũng là một cách thể hiện tinh thần văn hóa – bởi “mỗi cơ hội việc làm là một giá trị nhân văn, một phần của di sản sống”.

Từ hành trình vượt khó, bền bỉ sáng tạo và những đóng góp thiết thực cho xã hội, Lily Chen đã được Ban Tổ chức Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản ghi nhận, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Văn hóa UNESCO vì Cộng đồng 2025”.

Danh hiệu này không chỉ là phần thưởng dành cho thành tựu cá nhân, mà còn là sự tôn vinh tinh thần sống và làm việc theo giá trị UNESCO, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối con người, văn hóa trở thành động lực cho phát triển bền vững, và lòng nhân ái là sợi dây gắn kết cộng đồng.

Trong phần phát biểu tại lễ vinh danh, Lily Chen chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng người nghệ sĩ không chỉ có trách nhiệm sáng tạo ra cái đẹp mà còn phải lan tỏa được cái đẹp ấy đến cộng đồng. Văn hóa chỉ có ý nghĩa khi nó khiến con người trở nên nhân văn hơn”.

Việc vinh danh Lily Chen cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu khác được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”, do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức tại Nhật Bản.

Hội nghị là một trong những hoạt động trọng điểm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945–2025), đồng thời diễn ra sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2023). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại, củng cố hợp tác văn hóa và khẳng định vai trò của văn hóa như trụ cột cho hòa bình và phát triển toàn cầu.

Theo tinh thần hội nghị, công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực chiến lược của phát triển bền vững. Văn hóa không chỉ là di sản hay biểu tượng bản sắc, mà còn là nguồn lực kinh tế và xã hội, nơi nghệ sĩ giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối cộng đồng, khơi dậy năng lượng sáng tạo và lan tỏa giá trị nhân văn.

Chính trong tinh thần đó, những gương mặt nghệ sĩ như Lily Chen được tôn vinh, không chỉ vì tài năng nghệ thuật, mà vì họ đang thực thi một cách cụ thể tinh thần của Công ước 2005 của UNESCO về bảo vệ sự đa dạng các biểu đạt văn hóa.

Khi được mời biểu diễn tại lễ vinh danh, Lily Chen đã gửi đến hội nghị một món quà âm nhạc đặc biệt. Giọng ca chan chứa cảm xúc của cô vang lên giữa không gian trang trọng như một lời tri ân và cũng là thông điệp của Việt Nam gửi đến thế giới, rằng văn hóa là cầu nối của hòa bình, nghệ thuật là tiếng nói chung của nhân loại.

Sự kiện không chỉ là niềm vinh dự cá nhân của doanh nhân - nghệ sĩ Lily Chen, mà còn góp phần khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt Nam trong dòng chảy công nghiệp văn hóa toàn cầu, đồng thời thể hiện tầm nhìn của Việt Nam trong chiến lược phát triển văn hóa bền vững, gắn liền với các giá trị UNESCO.