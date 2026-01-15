Đối đầu địa kinh tế trở thành mối đe dọa hàng đầu trong 2026

(Ngày Nay) - Đối đầu địa kinh tế được xếp là rủi ro lớn nhất trong năm 2026, sau đó lần lượt là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân hóa xã hội và nạn tin giả.

Đối đầu địa kinh tế và các rủi ro xã hội sẽ trở thành những mối đe dọa hàng đầu trên thế giới trong năm 2026.

Đây là cảnh báo được đưa ra trong Báo cáo rủi ro toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 14/1, trước thềm Hội nghị thường niên của tổ chức này dự kiến diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới.

Theo báo cáo, đối đầu địa kinh tế được xếp là rủi ro lớn nhất trong năm 2026. Sau đó lần lượt là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân hóa xã hội và nạn tin giả. Báo cáo cũng xác định đối đầu địa kinh tế là rủi ro nghiêm trọng nhất trong 2 năm tới.

WEF cho rằng những rủi ro kinh tế sẽ tăng mạnh nhất trong năm 2026 và 2027. Ngày càng nhiều người lo ngại kinh tế suy giảm, lạm phát, nợ công tăng và nguy cơ bong bóng tài sản giữa lúc căng thẳng địa kinh tế.

Trong khi đó, các rủi ro về môi trường về tổng thể vẫn được dự báo là nghiêm trọng nhất, với những vấn đề hàng đầu là hiện tượng thời tiết cực đoan, mất đa dạng sinh học và những thay đổi mang tính sống còn đối với hệ thống của Trái Đất. Khoảng 3/4 số chuyên gia trả lời khảo sát dự báo môi trường đầy biến động trong những năm tới.

Báo cáo cũng đề cập đến các rủi ro tăng mạnh liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Mối lo ngại về tác động tiêu cực của AI tăng từ vị trí thứ 30 trong bản dự báo 2 năm lên vị trí thứ 5 trong tầm nhìn 10 năm. Điều này phản ánh nỗi lo ngại sâu sắc về tác động của AI đối với thị trường lao động, an ninh và cấu trúc xã hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc điều hành WEF, bà Saadia Zahidi nhận định: "Chúng ta đã bước vào một thời kỳ cạnh tranh mới và chính sự cạnh tranh này đang định hình mọi rủi ro khác trên thế giới."

Phiên bản thứ 21 của báo cáo thường niên trên được tổng hợp từ ý kiến của hơn 1.300 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp. Báo cáo được công bố trước khi Hội nghị thường niên WEF năm nay dự kiến được tổ chức tại Davos từ ngày 19-23/1 tới.