Trung Quốc thúc đẩy ngoại giao nguyên thủ, ổn định quan hệ với các nước lớn

Trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao nguyên thủ, củng cố quan hệ với các nước lớn, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và kiên định bảo vệ chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động và xung đột.

Đây là phát biểu ngày 8/3 của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo bên lề Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (gọi tắt là Nhân Đại, tức Quốc hội) đang diễn ra tại Bắc Kinh.

Ông Vương Nghị cho biết thế giới đang chứng kiến những biến đổi lớn chưa từng có, cải cách và bất ổn đan xen, chiến tranh và xung đột liên tiếp xảy ra.

Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hành vi đơn phương và bá quyền, bắt nạt bằng sức mạnh; kiên định tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế cần thiết; kiên định đứng về phía đúng đắn của tiến trình phát triển lịch sử.

Về ngoại giao nguyên thủ, trong năm 2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã triển khai các hoạt động ngoại giao nguyên thủ với quy mô và chiều sâu nổi bật, tạo nên nhiều dấu mốc quan trọng; tiến hành nhiều cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo các nước lớn trên thế giới, thúc đẩy trao đổi chiến lược và mở ra những thực tiễn mới trong đối thoại, điều phối giữa các nước lớn; các chuyến thăm tới Đông Nam Á, Nga, Trung Á và Hàn Quốc đã góp phần củng cố cục diện láng giềng hữu nghị và hợp tác; chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân và Diễn đàn Trung Quốc-Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, qua đó tạo động lực mới cho sự đoàn kết của các nước Nam bán cầu.

Theo ông Vương Nghị, trong năm 2026, ngoại giao nguyên thủ của Trung Quốc sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Về quan hệ Trung-Nga, ông Vương Nghị nhận định quan hệ hai nước luôn duy trì sự ổn định. Việc này là do quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung-Nga được xây dựng trên nền tảng bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, phản ánh nội hàm của quan hệ quốc tế kiểu mới, đồng thời đại diện cho phương hướng phát triển của quan hệ giữa các nước lớn trong thời đại mới.

Về chiến lược, Trung Quốc và Nga duy trì tính độc lập và tự chủ. Hai bên luôn tôn trọng lợi ích của nhau, không áp đặt ý chí hay chương trình nghị sự của mình lên phía bên kia, kiên trì nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba.

Về chính trị, Trung Quốc và Nga duy trì mức độ tin cậy lẫn nhau rất cao, hai bên không lo ngại trước bất kỳ sự chia rẽ hay sức ép từ bên ngoài nào, đồng thời sở hữu sức bền chiến lược mạnh mẽ.

Ngoài ra, Trung Quốc và Nga cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hành động. Đối với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, hai bên đạt được mức độ đồng thuận chiến lược cao và hợp tác chiến lược sâu rộng, trong đó có việc bảo vệ các quy tắc và trật tự quốc tế.

Về quan hệ Trung-Mỹ, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho biết quan hệ song phương có ảnh hưởng rộng lớn và tác động tới toàn cầu. Nếu hai nước không duy trì tiếp xúc, điều đó chỉ dẫn tới hiểu lầm và phán đoán sai lầm.

Trung Quốc và Mỹ đều là các nước lớn, không thể thay đổi sự tồn tại của nhau, nhưng có thể thay đổi cách thức chung sống. Con đường đúng đắn là duy trì thái độ tôn trọng lẫn nhau, giữ vững giới hạn hòa bình cùng tồn tại và hướng tới triển vọng hợp tác cùng có lợi. Điều này không chỉ phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước mà còn đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Ông Vương Nghị nhận định 2026 thực sự là một năm quan trọng đối với quan hệ Trung-Mỹ, khi chương trình trao đổi cấp cao đã được đưa vào chương trình nghị sự của hai bên. Theo ông, điều cần làm hiện nay là hai bên chuẩn bị chu đáo, tạo dựng môi trường phù hợp, kiểm soát bất đồng và loại bỏ những yếu tố can thiệp không cần thiết.

Về xung đột Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết, lập trường của Trung Quốc là khách quan, công bằng, ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh. Ông nhấn mạnh đây là một cuộc chiến không nên xảy ra và không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào; sử dụng vũ lực không phải là cách giải quyết vấn đề, chỉ làm gia tăng thêm những hận thù mới.

Phía Trung Quốc một lần nữa kêu gọi lập tức ngừng các hoạt động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang luân phiên, tránh để lửa chiến tranh lan rộng.

Theo ông Vương Nghị, lập trường của Trung Quốc liên quan việc Mỹ và Israel tấn công Iran là: Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cũng như các quốc gia trong khu vực vùng Vịnh đều cần được tôn trọng và không được phép xâm phạm; các bên không được lạm dụng vũ lực; và nắm đấm mạnh không có nghĩa là đạo lý đúng, thế giới không thể quay lại thời kỳ “luật rừng;” kiên trì không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác; giải quyết các vấn đề nóng bằng con đường chính trị, các bên nên sớm quay trở lại bàn đàm phán, thông qua đối thoại bình đẳng để giải quyết bất đồng, nỗ lực nhằm thực hiện an ninh chung; nước lớn phải phát huy vai trò xây dựng, vận dụng sức mạnh một cách thiện chí.

Về ngoại giao láng giềng, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc luôn đặt khu vực láng giềng ở vị trí ưu tiên trong tổng thể ngoại giao. Hiện nay, thế giới đang bước vào giai đoạn nhiều biến động, song khu vực châu Á vẫn duy trì ổn định tổng thể và tốc độ phát triển nhanh, trong đó có một phần đóng góp từ chính sách “láng giềng hữu nghị, láng giềng ổn định và láng giềng cùng phát triển” của Trung Quốc.