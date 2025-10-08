Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros

Thu Uyên In bài viết
(Ngày Nay) - Vừa qua, sự kiện Halloween trường Báo đã chính thức quay trở lại lần thứ 21 với chủ đề “Ouroboros”. Nằm trong khuôn khổ chương trình, chuỗi sự kiện đồng hành trở thành một trong những yếu tố được mong chờ nhất.
Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros
Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros

Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đóng vai trò “mở đường” cho đêm hội chính, chuỗi sự kiện đồng hành đã trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi mùa Halloween.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 1

Trải qua 20 năm tổ chức, các sự kiện đồng hành luôn gây ấn tượng bởi cốt truyện thú vị và những thử thách hóc búa của chương trình.

Giải mã những câu đố thú vị tại sự kiện đồng hành trực tuyến

Halloween 2022 mở màn với sự kiện trực tuyến “The Flaws” (tạm dịch: Sự thiếu sót). Ban Tổ chức (BTC) đã sử dụng hình ảnh vòng tròn để diễn tả những cảm xúc tiêu cực của con người. Tại “The Flaws”, người chơi cần tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu cho vòng tròn.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 2

Không chỉ đơn thuần là một trò chơi, “The Flaws” còn được lồng ghép câu chuyện về sự hoàn hảo cực đoan.

Tại Halloween 2024: Equinox (tạm dịch: Điểm phân), chương trình gửi tới khán giả hai sự kiện đồng hành trực tuyến “Cận” và “Chững”. Với cốt truyện và hình thức giải đố thú vị, “Cận” đã thu hút đông đảo sự quan tâm cùng hơn 1,5 nghìn lượt tương tác từ nhiều bạn trẻ. Tiếp đó, sự kiện đồng hành “Chững” tiếp tục được ra mắt khán giả. Tại đây, BTC tạo ra một mê cung với nhiều con đường khác nhau, nhiệm vụ của người chơi là nhanh chóng tìm ra lối thoát duy nhất để vượt qua thử thách.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 3

BTC đưa ra câu đố giải mã mê cung thách thức những “bộ óc” nhanh nhạy.
Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 4

Lượt tương tác cao là minh chứng cho sức hút của “Cận” tại Halloween 2024: Equinox.

Tuần lễ trò chơi tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2022, với chủ đề “The Error” (tạm dịch: Lỗi), Ban Tổ chức (BTC) mang đến sự kiện đồng hành trực tiếp “Healing” (tạm dịch: Chữa lành) diễn ra trong năm ngày. Lấy cảm hứng từ năm cảm xúc khác nhau, “Healing” tái hiện những trạng thái của con người trên hành trình theo đuổi sự hoàn hảo cực đoan. Qua đó, BTC khuyến khích các bạn trẻ chấp nhận những khiếm khuyết và trân trọng bản thân.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 5

Người tham gia được trải nghiệm nhiều hoạt động với năm chủ đề: “Panic”, “Upset”, “Envy”, “Despair” và “Healing” tương ứng với năm loại cảm xúc của con người.

Tiếp theo, trong mùa Halloween 2023: Symfonía, sự kiện đồng hành trực tiếp mang tên “Hừng đông” cũng gây ấn tượng với khán giả bởi cốt truyện thú vị. Lấy cảm hứng từ vở ba lê huyền thoại “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky, BTC đã xây dựng câu chuyện xoay quanh hành trình tìm đến hồ ước nguyện của thiên nga trắng. Với mong muốn khôi phục lại ánh hoàng quang, thiên nga phải đối mặt với nhiều cám dỗ trên con đường đến với hồ nước. Người tham gia được vào vai chú thiên nga để chinh phục năm chặng đường mang tên “Chiều tà”, “Mây mù”, “Nhật thực”, “Đêm đen” và “Hừng đông”. Trải qua năm ngày tổ chức, sự kiện đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn trẻ bởi những hoạt động bổ ích và lý thú.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 6

Sự kiện đồng hành “Hừng đông” khắc họa hành trình trưởng thành của con người với nhiều thị phi và cám dỗ.

Hứa hẹn tuổi 21 bùng nổ cùng Halloween 2025: Ouroboros.

Năm nay, Halloween chính thức trở lại lần thứ 21 với tên gọi “Ouroboros”. Xuất hiện trong nhiều nền văn hoá cổ đại, biểu tượng “Ouroboros” hay “rắn tự ăn đuôi” mang hàm ý về sự huỷ diệt, vòng lặp vĩnh cửu và sự tái sinh. Thông qua hình tượng này, Halloween 2025 khai thác chủ đề về lòng đố kỵ - thứ cảm xúc bào mòn và đẩy con người vào vòng xoay bất tận của sự tham lam và ham muốn không kiểm soát. Qua đó, BTC mong muốn gửi tới khán giả thông điệp: “Chỉ khi con người làm chủ bản thân và chiến thắng lòng đố kỵ, vòng lặp vô tận của hận thù mới khép lại và nhường chỗ cho tình yêu thương.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 7

Với thiết kế ấn tượng, bộ nhận diện Halloween 2025: Ouroboros đã thu hút đông đảo sự chú ý ngay khi vừa ra mắt.

Vừa qua, Ban Tổ chức (BTC) đã hé lộ những tên gọi cho chuỗi sự kiện của năm nay gồm: “Hao”, “Hóa” và “Marcescere” (tạm dịch: Héo mòn), hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị. Sắp tới, đêm hội Halloween 2025: Ouroboros sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tại hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros ảnh 8

Chuỗi sự kiện đồng hành Halloween 2025: Ouroboros sẽ diễn ra trong suốt tháng 10.
Thu Uyên
Halloween Học viện Báo chí và Tuyên truyền trường Báo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.