Đón chờ chuỗi sự kiện bùng nổ từ Halloween 2025: Ouroboros

(Ngày Nay) - Vừa qua, sự kiện Halloween trường Báo đã chính thức quay trở lại lần thứ 21 với chủ đề “Ouroboros”. Nằm trong khuôn khổ chương trình, chuỗi sự kiện đồng hành trở thành một trong những yếu tố được mong chờ nhất.

Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đóng vai trò “mở đường” cho đêm hội chính, chuỗi sự kiện đồng hành đã trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi mùa Halloween.

Giải mã những câu đố thú vị tại sự kiện đồng hành trực tuyến

Halloween 2022 mở màn với sự kiện trực tuyến “The Flaws” (tạm dịch: Sự thiếu sót). Ban Tổ chức (BTC) đã sử dụng hình ảnh vòng tròn để diễn tả những cảm xúc tiêu cực của con người. Tại “The Flaws”, người chơi cần tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu cho vòng tròn.

Tại Halloween 2024: Equinox (tạm dịch: Điểm phân), chương trình gửi tới khán giả hai sự kiện đồng hành trực tuyến “Cận” và “Chững”. Với cốt truyện và hình thức giải đố thú vị, “Cận” đã thu hút đông đảo sự quan tâm cùng hơn 1,5 nghìn lượt tương tác từ nhiều bạn trẻ. Tiếp đó, sự kiện đồng hành “Chững” tiếp tục được ra mắt khán giả. Tại đây, BTC tạo ra một mê cung với nhiều con đường khác nhau, nhiệm vụ của người chơi là nhanh chóng tìm ra lối thoát duy nhất để vượt qua thử thách.

Tuần lễ trò chơi tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2022, với chủ đề “The Error” (tạm dịch: Lỗi), Ban Tổ chức (BTC) mang đến sự kiện đồng hành trực tiếp “Healing” (tạm dịch: Chữa lành) diễn ra trong năm ngày. Lấy cảm hứng từ năm cảm xúc khác nhau, “Healing” tái hiện những trạng thái của con người trên hành trình theo đuổi sự hoàn hảo cực đoan. Qua đó, BTC khuyến khích các bạn trẻ chấp nhận những khiếm khuyết và trân trọng bản thân.

Tiếp theo, trong mùa Halloween 2023: Symfonía, sự kiện đồng hành trực tiếp mang tên “Hừng đông” cũng gây ấn tượng với khán giả bởi cốt truyện thú vị. Lấy cảm hứng từ vở ba lê huyền thoại “Hồ thiên nga” của Tchaikovsky, BTC đã xây dựng câu chuyện xoay quanh hành trình tìm đến hồ ước nguyện của thiên nga trắng. Với mong muốn khôi phục lại ánh hoàng quang, thiên nga phải đối mặt với nhiều cám dỗ trên con đường đến với hồ nước. Người tham gia được vào vai chú thiên nga để chinh phục năm chặng đường mang tên “Chiều tà”, “Mây mù”, “Nhật thực”, “Đêm đen” và “Hừng đông”. Trải qua năm ngày tổ chức, sự kiện đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn trẻ bởi những hoạt động bổ ích và lý thú.

Hứa hẹn tuổi 21 bùng nổ cùng Halloween 2025: Ouroboros.

Năm nay, Halloween chính thức trở lại lần thứ 21 với tên gọi “Ouroboros”. Xuất hiện trong nhiều nền văn hoá cổ đại, biểu tượng “Ouroboros” hay “rắn tự ăn đuôi” mang hàm ý về sự huỷ diệt, vòng lặp vĩnh cửu và sự tái sinh. Thông qua hình tượng này, Halloween 2025 khai thác chủ đề về lòng đố kỵ - thứ cảm xúc bào mòn và đẩy con người vào vòng xoay bất tận của sự tham lam và ham muốn không kiểm soát. Qua đó, BTC mong muốn gửi tới khán giả thông điệp: “Chỉ khi con người làm chủ bản thân và chiến thắng lòng đố kỵ, vòng lặp vô tận của hận thù mới khép lại và nhường chỗ cho tình yêu thương.

Vừa qua, Ban Tổ chức (BTC) đã hé lộ những tên gọi cho chuỗi sự kiện của năm nay gồm: “Hao”, “Hóa” và “Marcescere” (tạm dịch: Héo mòn), hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị. Sắp tới, đêm hội Halloween 2025: Ouroboros sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tại hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.