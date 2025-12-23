TP HCM: Tăng cường xây dựng văn hóa học đường gắn với đạo đức nhà giáo

(Ngày Nay) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2025, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai đồng bộ việc xây dựng văn hóa học đường, lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa trong chương trình học và hoạt động ngoại khóa, đồng thời chú trọng bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng ứng xử sư phạm cho đội ngũ nhà giáo, góp phần hình thành môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, nội dung giáo dục văn hóa học đường thời gian qua được các trường triển khai hài hòa trong chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa. Nhiều cơ sở giáo dục tổ chức các tiết học, sinh hoạt chuyên đề tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng trường học thân thiện, tích cực; học sinh thành phố từng bước hình thành ý thức công dân đô thị năng động, sáng tạo, văn minh trong ứng xử.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được ngành giáo dục Thành phố chú trọng. Đến nay, 100% giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học đã tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng về năng lực ứng xử sư phạm, thái độ ân cần, tôn trọng, khích lệ học sinh trong học tập và rèn luyện.

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, nghiệp vụ và các tình huống ứng xử sư phạm trong và ngoài nhà trường. Các quy định, văn bản mới liên quan đến đạo đức nhà giáo được lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Đồng thời, hằng tháng, các cơ sở giáo dục tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm nhằm xây dựng cẩm nang xử lý tình huống sư phạm, hỗ trợ giáo viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý ở từng cấp học.

Bên cạnh đó, nhiều trường mời chuyên gia tư vấn tham gia tập huấn, trao đổi với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về kỹ năng nhận diện và xử lý các tình huống ứng xử sư phạm; đồng thời nâng cao nhận thức trong việc phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đưa yêu cầu về đạo đức nhà giáo trở thành một trong những tiêu chí giám sát, đánh giá, khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, Sở yêu cầu các trường tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời đổi mới, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố.