Động đất 4,8 xảy ra ở Lào: Vì sao Hà Nội và một số tỉnh bị rung lắc?

(Ngày Nay) - Đêm qua, 12/11, tại tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km, xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,8. Người dân ở Hà Nội, Nghệ An,... cảm nhận rõ sự rung lắc từ trận động đất này.

Sáng 13/11, thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết vào lúc 23 giờ 26 ngày 12/11, tại tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới Việt Nam ở tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km - xảy ra trận động đất mạnh có độ lớn 4,8. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Dù động đất trên xảy ra ở Lào song ở Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,... người dân vẫn cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 và đang tiếp tục theo dõi.

Theo Viện Các khoa học Trái đất, tại Việt Nam, các nhà khoa học đánh giá những trận động đất có độ lớn 4-5 là động đất nhẹ. Song những trận động đất này vẫn có thể dẫn đến hiện tượng rung lắc, nhất là ở vị trí các tòa nhà cao tầng. Các trận động đất này thường không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ.

Tại Hà Nội, giới chuyên gia nhận định đây là vùng có nền đất không tốt nên dễ cảm nhận được rung chấn khi có động đất lớn ở nơi khác.

Thực tế thời gian qua cho thấy khu vực Hà Nội đã từng xuất hiện các đợt rung lắc do ảnh hưởng bởi dư chấn động đất từ các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Ngoài ra, Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng-sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,1-5,5. Thông thường, chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,3 ở thành phố Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn 700 năm (1285).

Gần đây, lúc 17 giờ 46 ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, một số người dân sống ở Hà Nội cũng cho biết họ cảm nhận rung lắc nhẹ trong thời gian ngắn.

Từ đầu năm đến nay, Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận hơn 430 trận động đất nhỏ. Phần lớn các trận động đất tập trung chủ yếu ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ). Một số trận động đất nhỏ xảy ra tại các địa phương như Quảng Nam, Sơn La, thành phố Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ..