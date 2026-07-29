Động đất tại Nhật Bản: Thủ tướng Sanae Takaichi cập nhật con số thương vong

Năm 2027 sẽ thi tốt nghiệp THPT song song hình thức trên giấy và trực tuyến (Ngày Nay) - Dự kiến năm 2027, thí sinh thi trên máy tính và thi trên giấy, sử dụng chung nội dung đề thi đối với các môn trắc nghiệm, khác nhau chủ yếu ở phương thức làm bài và ghi nhận kết quả.

Ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030 (Ngày Nay) - Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ.

Nhiều nước trên thế giới cảnh báo nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C (Ngày Nay) - Tây Ban Nha dự báo đợt nắng nóng mới từ ngày 29/7 có thể khiến nhiệt độ lên tới 42 độ C ở một số khu vực, tại Pháp, nhiệt độ có thể đạt 40 độ C kèm gió khô, tiếp tục gây áp lực cho công tác chữa cháy.

Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (Ngày Nay) - Chính phủ tập trung cải thiện quy trình xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý pháp luật.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 12 điểm ùn tắc giao thông còn lại (Ngày Nay) - Hà Nội đang đẩy mạnh công tác xử lý 12 điểm ùn tắc giao thông cuối cùng, kết hợp công nghệ và phối hợp nhiều ngành để giảm ùn tắc hiệu quả.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững ký Quyết định số 84/QĐ-HĐQGPTBV ngày 27/7/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng này.

10 nhà hát lịch sử ở Italy được UNESCO vinh danh (Ngày Nay) - Tại Rome, ngày 27/7, 10 nhà hát lịch sử tại miền Trung Italy đã chính thức được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới trong kỳ họp thứ 48 diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), qua đó nâng tổng số di sản thế giới của Italy lên 62, tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng danh hiệu này.

Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực trên cả nước (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được cảnh báo tại nhiều địa phương.

"Ông hoàng" truyện trinh thám Nhật Bản qua đời (Ngày Nay) - Nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản, ông Keigo Higashino, đã qua đời ở tuổi 68, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng độc giả trên khắp châu Á.