Đồng hành cùng ngành giáo dục, y tế, PVcomBank mở rộng hợp tác với trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

(Ngày Nay) -Trong nửa đầu năm 2026, PVcomBank liên tục mở rộng hợp tác với các trường đại học và bệnh viện trên cả nước, từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính số trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Tiếp nối hành trình đó, ngày 30/6/2026, PVcomBank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh và trải nghiệm dịch vụ.

Lễ ký kết giữa PVcomBank và Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị. Nhân dịp này, PVcomBank trao tặng học bổng toàn phần trị giá 180 triệu đồng dành cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đồng hành cùng công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đồng thời, Ngân hàng cũng trao 50 phần quà tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một trong những cơ sở đào tạo y dược uy tín tại khu vực phía Bắc, với mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy và thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Đây là nền tảng quan trọng giúp sinh viên được tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập.

Theo thỏa thuận, PVcomBank và Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ phối hợp trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trang bị cơ sở vật chất và học bổng sinh viên; hợp tác trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; giới thiệu cơ hội kinh doanh, truyền thông và phát triển thương hiệu. Đồng thời, PVcomBank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng hiện đại cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Đối với Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, PVcomBank sẽ phối hợp triển khai quy trình khám chữa bệnh và thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục thanh toán, nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đồng thời, việc triển khai các giải pháp thanh toán số cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và tối ưu quy trình vận hành của bệnh viện.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank nhấn mạnh: "Giáo dục và y tế là hai lĩnh vực có nhu cầu lớn về chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ. Với thế mạnh về công nghệ và hệ sinh thái tài chính số, PVcomBank mong muốn đồng hành cùng Nhà trường và Bệnh viện triển khai các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và thuận tiện. Chúng tôi cam kết hiện thực hóa các nội dung hợp tác bằng những chương trình cụ thể, tạo ra giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng”.

Trong thời gian tới, PVcomBank, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những chương trình hành động thiết thực, hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững - vì chất lượng đào tạo, chăm sóc sức khỏe và vì những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Việc mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục và y tế là một trong những định hướng của PVcomBank nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại trong những lĩnh vực thiết yếu của đời sống.