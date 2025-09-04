Động lực, triển vọng mới thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh sự sẵn sàng, quyết tâm và thiện chí của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong việc hợp tác và giúp đỡ Cuba, trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đánh giá chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 31/8-2/9 đã thành công và hiệu quả trên nhiều phương diện, từ tư tưởng, chính trị đến kinh tế-thương mại.

Theo Prensa Latina, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh sự sẵn sàng, quyết tâm và thiện chí của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong việc hợp tác và giúp đỡ Cuba, trong bối cảnh khó khăn hiện nay do lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại ngày càng gia tăng của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước không khí hân hoan, tự hào của nhân dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), cũng như trước tình cảm nồng hậu mà phái đoàn Cuba nhận được tại các địa điểm đến thăm và dọc các tuyến phố Hà Nội.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết năm 2026 sẽ đánh dấu hai sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Cuba, đó là kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng Raul Castro, khi ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, và 60 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro đưa ra lời khẳng định lịch sử: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Về hợp tác kinh tế song phương, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh chuyến thăm đã mang lại những kết quả cụ thể, chỉ chưa đầy một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Cuba.

Theo ông, sự thay đổi trong động lực kinh doanh đang mở ra triển vọng mới để thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, công nghệ sinh học-dược phẩm, hàng tiêu dùng và năng lượng tái tạo.

PV
Việt Nam-Cuba hợp tác kinh tế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài báo đăng ngày 2/9/2025 trên Tờ The Independent (Anh) mô tả chi tiết Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành hành dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân trong sắc áo cờ đỏ sao vàng
Báo Anh ấn tượng với lễ diễu binh hùng tráng
(Ngày Nay) - Báo The Independent mô tả cuộc diễu binh lớn nhất đất nước trong nhiều thập kỷ, với hàng nghìn người đổ ra đường phố Thủ đô Hà Nội để chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng kỷ niệm 80 năm độc lập.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới.
Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn sau vụ hoả hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy
Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn sau vụ hoả hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ việc hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa qua, ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Chỉ thị 6/CT-BXD về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.