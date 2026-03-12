Bầu cử Quốc hội và HĐND: Gắn kết thực tiễn địa phương với hoạt động lập pháp

(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Văn Hòa, cử tri phường Dương Nội cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phòng, chống tham nhũng là những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm.

Nhiều ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội cho rằng cần tăng cường gắn kết giữa thực tiễn đời sống ở cơ sở với hoạt động lập pháp, nhằm bảo đảm các chính sách, pháp luật sát với nhu cầu của người dân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại phường Hà Đông tới 8 điểm cầu tại các phường Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của năm người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4, gồm: bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Phượng, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Từ Liêm; và ông Đỗ Hưng Thịnh, thẩm tra viên Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Nhiều cử tri đã nêu ý kiến liên quan đến các vấn đề dân sinh đang đặt ra trong quá trình phát triển đô thị của Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Hòa, cử tri phường Dương Nội cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường phòng, chống tham nhũng là những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo ông, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và hệ thống tư pháp.

Bà Lê Thị Thu Hà, cử tri phường Kiến Hưng bày tỏ mong muốn các cơ quan nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình tiếp cận các dịch vụ công.

Trong khi đó, ông Trần Quang Minh, cử tri phường Tây Mỗ cho rằng bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, các đại biểu Quốc hội cần quan tâm nhiều hơn tới những vấn đề dân sinh bức xúc của đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng và trật tự đô thị.

Theo các cử tri, những vấn đề này xuất phát trực tiếp từ đời sống của người dân, vì vậy cần được phản ánh đầy đủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trao đổi với cử tri tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng hoạt động tiếp xúc cử tri có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đại biểu nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đời sống.

Theo ông, thông qua các kênh tiếp xúc và đối thoại với người dân, nhiều vấn đề cụ thể của địa phương có thể được phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền, từ đó góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật sát với thực tiễn.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ cho rằng trong quá trình xây dựng pháp luật, việc lắng nghe ý kiến từ cơ sở có vai trò quan trọng, bởi các quy định pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi phản ánh đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của đời sống xã hội.

Từ kinh nghiệm công tác trong ngành Kiểm sát và Tòa án, ông cũng cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cần gắn với nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm kỷ cương pháp luật được thực hiện nghiêm minh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng và tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tư pháp và bộ máy nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ cũng nhấn mạnh, để các chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống cần tăng cường gắn kết giữa hoạt động lập pháp với thực tiễn địa phương. Điều này không chỉ giúp các quyết sách của Quốc hội sát với đời sống mà còn tạo điều kiện giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo nhiều cử tri, việc duy trì các kênh tiếp xúc, đối thoại với người dân sẽ giúp đưa tiếng nói từ cơ sở vào quá trình hoạch định chính sách, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội trong thời gian tới.