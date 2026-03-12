Công bố Chuỗi chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026

(Ngày Nay) -Chuỗi chương trình truyền thông vì trẻ em do Tạp chí Trẻ em Việt Nam thực hiện nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ, chăm sóc và thúc đẩy quyền trẻ em theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội cho các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động chính sách liên quan đến trẻ em.

Đây là một hành trình kéo dài xuyên suốt với mục tiêu chung là thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, lan tỏa các giá trị nhân văn và huy động sự chung tay của toàn xã hội vì hạnh phúc của thế hệ tương lai.

Cụ thể, Tạp chí Trẻ em Việt Nam sẽ triển khai bốn chương trình trọng điểm, được thiết kế theo lộ trình xuyên suốt năm 2026.

Thứ nhất là Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" - Mùa 4, với chủ đề "Đô thị xanh hạnh phúc". Cuộc thi chính thức phát động từ tháng 3/2026, dự kiến tổ chức chấm giải và trao giải thưởng vào tháng 5/2026. Chủ đề năm nay hướng các em nhỏ tới việc hình dung về những đô thị tương lai nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là chốn đi về mà còn là không gian xanh, an toàn, thân thiện và tràn đầy yêu thương. Ban Tổ chức tiếp tục khuyến khích các tác phẩm thể hiện tư duy sáng tạo, giải pháp thiết thực cho môi trường sống, đồng thời mở rộng phạm vi tham gia trên toàn quốc, tạo điều kiện để mọi trẻ em – dù ở thành thị hay nông thôn đều có cơ hội thể hiện ước mơ của mình qua hội họa.

Thứ hai là, cuộc thi Chữ đẹp tuổi thơ - Mùa 2 sẽ được triển khai và dự kiến chấm, trao giải vào tháng 8/2026. Đây không chỉ là cuộc thi rèn luyện kỹ năng viết chữ mà còn là hoạt động góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nuôi dưỡng tính kiên trì, cẩn trọng và tình yêu tri thức trong mỗi học sinh.

Thứ ba là, dự kiến tháng 10/2026, Cuộc thi bình chọn Trường học hạnh phúc – Mùa 2 sẽ tiến hành chấm giải và trao thưởng. Chương trình tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những mô hình giáo dục tích cực, những ngôi trường an toàn, thân thiện, nơi học sinh được tôn trọng, được lắng nghe và được phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc.

Khép lại hành trình của năm là chương trình "Trẻ em của năm" - Lần 2. Chương trình sẽ được phát động từ tháng 3/2026, dự kiến tổ chức Gala tôn vinh và trao giải vào tháng 12/2026, trước thềm Tết Nguyên đán, với hình thức truyền hình trực tiếp. Đây sẽ là sự kiện điểm nhấn của cả chuỗi hoạt động, nhằm tôn vinh những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những em nhỏ có thành tích nổi bật hoặc hành động truyền cảm hứng cho cộng đồng. Việc tổ chức Gala trên sóng truyền hình trực tiếp không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Trẻ em không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là chủ thể tích cực của sự phát triển xã hội.

“Chuỗi chương trình năm 2026 không chỉ là kế hoạch hoạt động thường niên, mà là cam kết hành động của Tạp chí Trẻ em Việt Nam trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, tăng cường kết nối với các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao giải, mà thực sự tạo ra giá trị bền vững, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và hạnh phúc cho trẻ em Việt Nam”, Tổng biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam Bùi Văn Khương chia sẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí Trẻ em Việt Nam trong giai đoạn 2022–2025, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Tạp chí Trẻ em Việt Nam tiếp tục bám sát ba định hướng lớn để phát triển toàn diện.

Một là, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, bảo đảm mỗi nội dung tuyên truyền đều có chiều sâu, có tính định hướng, góp phần đưa các quy định của pháp luật về trẻ em đi vào cuộc sống một cách thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, tận dụng ưu thế của đa nền tảng, đa phương tiện; xây dựng các sản phẩm truyền thông sáng tạo, phù hợp với tâm lý, nhu cầu và thói quen tiếp cận thông tin của trẻ em trong thời đại số. Song song với đó, cần tích cực truyền thông về an toàn trên không gian mạng, kỹ năng số cho trẻ em và phụ huynh.

Ba là, tăng cường kết nối, huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nghệ sĩ, chuyên gia và cộng đồng, để mỗi chương trình không chỉ dừng ở sự kiện truyền thông mà thực sự trở thành phong trào hành động vì trẻ em.

“Chuỗi chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026 hôm nay được công bố chính là sự cụ thể hóa những định hướng đó. Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị công phu, tâm huyết và sáng tạo, chương trình sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị thiết thực, lan tỏa tinh thần “chung tâm – chung trí – chung sức” vì trẻ em Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh.