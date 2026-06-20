Đồng yen thấp nhất trong 40 năm

Tâm điểm của thị trường đang đổ dồn vào đồng yen Nhật khi đồng tiền này tiếp tục suy yếu. Cuối ngày 18/6, đồng USD đã leo lên mức cao 161,8 yen/USD, tiến rất gần sát mốc 161,96 yen/USD ghi nhận vào tháng 7/2024. Nếu vượt qua ngưỡng này, đồng yen sẽ rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Tính đến ngày 19/6, tỷ giá giữa đồng yen và USD duy trì ở mức 161,3 yen/USD. Giới đầu tư đang trong trạng thái thận trọng cao độ trước khả năng nhà chức trách Nhật Bản sẽ can thiệp trực tiếp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá, tương tự như các động thái hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của đồng yen đến từ các yếu tố chênh lệch lãi suất, bất ổn chính trị và thanh khoản thấp. Lãi suất tại Nhật Bản vẫn thấp hơn nhiều so với quốc tế, dù Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần này. Những lo ngại về kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng đã làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư.

Ngoài ra, chuyên gia Francesco Pesole từ ngân hàng ING lưu ý rằng kỳ nghỉ lễ tại Mỹ tạo ra bối cảnh thanh khoản thấp, thời điểm mà Chính phủ Nhật Bản thường ưu tiên để thực hiện can thiệp.

Ngày 16/6 vừa qua, BoJ đã nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm đối phó với rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao vì xung đột ở Trung Đông và đồng yen yếu. Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BoJ cũng nâng lãi suất ngắn hạn từ 0,75% lần đầu tiên kể từ tháng 12/2025.Tuyên bố của BoJ nêu rõ lạm phát cơ bản có nguy cơ tăng vượt mục tiêu 2% do giá dầu thô tăng. Vì vậy, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách để đáp ứng những diễn biến trong hoạt động kinh tế và giá cả cũng như các điều kiện tài chính. BoJ lưu ý rằng rủi ro suy thoái kinh tế dường như đã giảm, một phần là nhờ nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo các nguồn cung nguyên liệu thô thay thế nguồn cung từ Trung Đông.Dù việc tăng lãi suất chính sách có thể làm chậm nền kinh tế vì chi phí vay của các công ty tăng lên, hạn chế đầu tư và làm giảm chi tiêu tư nhân, song BoJ nhận thấy cần ưu tiên ứng phó với rủi ro lạm phát.Dữ liệu công bố ngày 17/6 cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 5/2026 đã tăng tháng thứ chín liên tiếp, khi đồng yen suy yếu, giá hàng hóa tăng và nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn đã bù đắp tác động tiêu cực từ những gián đoạn nguồn cung lớn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.Sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đã giúp một số bộ phận của nền kinh tế thế giới chống chịu tốt hơn trước các rủi ro do xung đột gây ra, qua đó hỗ trợ những quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu như Nhật Bản giảm bớt cú sốc tức thời đối với tăng trưởng và thương mại.Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 5/2026 của nước này tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo trung vị của thị trường là tăng 16,2% và nối tiếp mức tăng 14,8% trong tháng 4. Tuy nhiên, xét theo khối lượng, xuất khẩu chỉ tăng 0,5% trong tháng trước.

Ông Koki Akimoto, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Daiwa, cho biết tác động về giá cả, xuất phát từ sự suy yếu của đồng yen và chi phí năng lượng tăng mạnh, là yếu tố quan trọng thúc đẩy cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng mức tăng rất thấp về khối lượng cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản vẫn thiếu động lực tăng trưởng thực chất.Chỉ số đồng USD đã tăng 1% trong tuần này, chạm mức cao nhất trong 13 tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Sức mạnh của đồng bạc xanh được củng cố sau cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 17/6, khi các dự báo mới cho thấy 9 trên 19 quan chức kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Sự chuyển hướng “diều hâu” từ tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng là nhân tố thúc đẩy đà tăng này.

Đồng bảng Anh ghi nhận mức tăng 0,25% so với USD, giao dịch ở mức 1,3238 USD/bảng, phục hồi từ mức thấp nhất gần 3 tháng được ghi nhận trong phiên giao dịch tại châu Á. So với đồng euro, đồng bảng Anh cũng mạnh lên khi đồng euro giảm 0,2% xuống còn 86,61 xu euro/bảng.

Đà tăng của đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi hai yếu tố chính, trong đó chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield của ông Andy Burnham thuộc Đảng Lao động. Kết quả này được cho là dọn đường cho một thách thức tiềm tàng đối với vị trí của Thủ tướng Keir Starmer. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 5/2026 tăng 1,2%, vượt xa dự báo 0,5% của các chuyên gia. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận số liệu thâm hụt ngân sách của Chính phủ Anh tăng cao hơn dự kiến.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của đồng bảng Anh vẫn thận trọng khi thị trường chỉ đang định giá duy nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm từ Ngân hàng trung ương Anh (BoE) từ nay đến cuối năm.

Trước đó, kết thúc cuộc họp vào ngày 18/6, BoE đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,75%, dù sức ép lạm phát tăng, do xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao.Trước cuộc họp, BoE được dự báo rộng rãi về quyết định giữ nguyên lãi suất, khi tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã giảm trong ba tháng tính đến cuối tháng 4/2026. Văn phòng Thống kê Quốc gia ngày 18/6 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm xuống 4,9%, so với mức 5% trong quý I/2026. Theo số liệu chính thức công bố một ngày trước đó, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh vẫn ở mức 2,8% trong tháng 5/2026. Nền kinh tế Anh đã suy giảm nhẹ trong tháng 4/2026 do tác động của xung đột tại Trung Đông. Nền kinh tế nước này giảm 0,1% trong tháng 4/2026, sau khi tăng 0,3% trong tháng 3/2026. Do giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh xung đột, đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Anh trong quý đầu tiên đã đảo ngược.

Đồng euro chạm mức thấp nhất trong 3 tháng là 1,1418 USD/euro trước khi phục hồi nhẹ lên mức 1,1464 USD/euro.

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi vai trò tài sản trú ẩn khi thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran vẫn chưa chắc chắn. Thụy Sĩ xác nhận các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ không diễn ra vào ngày 19/6. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban theo nguồn tin từ quan chức Mỹ.