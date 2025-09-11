Dự án Saigon Gateway: Tình hình phức tạp xoay quanh khu đất 5.000 m2 tách riêng cho chủ đầu tư

(Ngày Nay) - Việc tách sổ của Dự án Saigon Gateway đã phát sinh nhiều vấn đề pháp lý và thực tế, thời gian qua đã xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư.

Như Ngày Nay đã nhiều lần thông tin trong các bài viết trước đây, Khu căn hộ Saigon Gateway (số 702 Võ Nguyên Giáp, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức - nay thuộc phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) do Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú Land làm chủ đầu tư, được bàn giao từ cuối năm 2019 nhưng đến nay cư dân chưa được cấp sổ hồng.

Đồng thời, Ban Quản trị Khu căn hộ Saigon Gateway (BQT Saigon Gateway) được thành lập từ tháng 3/2022 nhưng đến nay chưa được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì (số tiền gốc khoảng 32 tỷ đồng) theo quy định. Nhiều hạng mục trong chung cư Saigon Gateway đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có quỹ bảo trì khiến BQT gặp khó khăn trong việc duy tu, sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng và tài sản của hơn 3.000 cư dân.

Đồng thời, vào năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cũ) đã tách sổ đất của dự án thành 2 sổ theo đề xuất của chủ đầu tư. Việc này khiến cư dân dự án bức xúc và xảy ra tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và BQT suốt nhiều năm qua.

Nhiều vấn đề pháp lý về việc tách sổ riêng

Tháng 6/2025, xuất hiện thông tin trên một số cơ quan báo chí liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi hơn 30 tỷ đồng quỹ bảo trì tại Khu căn hộ Saigon Gateway. Trong đó có nội dung Sở Xây dựng TP.HCM (cũ) kiến nghị cưỡng chế kê biên khu đất thương mại dịch vụ, tổng diện tích hơn 5.000 m2 theo Giấy chứng nhận số CT77766 do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho Công ty Hiệp Phú vào năm 2019.

BQT Saigon Gateway vào ngày 28/6 đã làm Thư kiến nghị khẩn gửi Sở Xây dựng TP.HCM (cũ), cho rằng việc cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì là cần thiết, nhưng việc kê biên khu đất 5.000 m2 là không hợp pháp. Vì trong phần diện tích này, cư dân cho rằng có khoảng 4.165 m2 là phần đất thuộc quyền sở hữu chung của cư dân, nếu kê biên thì đồng nghĩa với việc bán tài sản chung để lấy tiền thanh toán quỹ bảo trì đã bị Chủ đầu tư chiếm đoạt.

BQT Saigon Gateway cho biết, theo quy hoạch 1/500, các giấy phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật tại dự án, Hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư với khách hàng thì khối nhà chung cư đã xây dựng hoàn thiện cùng với các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và thẩm duyệt PCCC, cũng như được Bộ Xây dựng (cũ) chấp thuận đưa vào sử dụng từ tháng 10/2019. Còn khối văn phòng đến nay chưa được xây dựng.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cũ) vào tháng 5/2019 đã tách sổ chung của dự án, cấp phần đất 5.000 m2 thành đất thương mại dịch vụ cho chủ đầu tư sở hữu riêng khi dự án chưa hoàn thành đầu tư xây dựng. Trong 5.000 m2 đất này, theo cư dân, có khoảng 4.165 m2 là phần đất thuộc quyền sở hữu chung của cư dân.

Điều khó hiểu là khi công trình nhà chung cư hoàn thiện xây dựng theo quy hoạch thì trên phần đất được tách sổ bao gồm các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông phục vụ PCCC, cổng chính, đường giao thông kết nối cổng chính với lối lên xuống tầng hầm tòa nhà chung cư, phần cây xanh đất ở và tường bao tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp. Những hạng mục này chiếm khoảng 4.165 m2 trong diện tích 5.000 m2 đã được tách sổ riêng, trong khi khối văn phòng theo Dự án đầu tư được duyệt có diện tích đất chỉ 835 m2.

BQT Saigon Gateway cho rằng việc tách sổ này làm phát sinh nhiều vấn đề về pháp lý, như tại sao cư dân đã bỏ tiền ra mua căn hộ, bao gồm quyền sử dụng đất theo quy hoạch và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ cho tòa nhà chung cư, nhưng cơ quan nhà nước lại tách sổ riêng phần đất này cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư có được sở hữu riêng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nằm trên đất hay không?

Nếu chủ đầu tư được sở hữu riêng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà chung cư thì có đúng quy định pháp luật về quy hoạch và nhà ở hay không. Nếu chủ đầu tư không được quyền sở hữu riêng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà chung cư, thì tại sao cơ quan nhà nước lại tách sổ phần đất có các công trình này cho chủ đầu tư.

“Được biết, vào tháng 4/2019 chủ đầu tư đã ký các văn bản hứa bán phần đất được tách riêng này cho bên thứ 3 với giá 37,5 tỷ đồng. Vậy tài sản trên đất đã xây dựng theo quy hoạch sẽ thuộc về ai, phải xử lý thế nào và cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm kiểm soát nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người mua căn hộ?”, nội dung Thư kiến nghị khẩn thể hiện.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc tách sổ tại dự án gây ra những phản ứng dữ dội từ cư dân, đặc biệt một khách hàng trong dự án là bà Dương Thị Quỳnh Lưu đã khởi kiện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM liên quan đến việc tách sổ của dự án. Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 4/2024, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo của bà Lưu, nhưng tại phiên phúc thẩm tháng 9/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. TAND TP.HCM vừa đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm lại vào ngày 4/9 và tạm hoãn để thu thập thêm hồ sơ, dự kiến 18/9 phiên tòa sẽ tiếp tục.

Hai đơn vị cùng quản lý chốt kiểm soát xe ra vào

Theo BQT Saigon Gateway, thời gian qua Công ty Hiệp Phú Land đã nhiều lần gây sức ép, yêu cầu BQT di dời hệ thống kiểm soát xe ra vào tại cổng chính xuống tầng hầm để hoàn trả mặt bằng cho chủ đầu tư.

Từ đầu tháng 10/2024, Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Bình An Thăng Long (được thành lập vào tháng 7/2024) do chủ đầu tư thuê đã thực hiện kiểm soát xe ô tô ra vào tại cổng chính khu căn hộ cùng với Công ty CP Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn (là nhà thầu phụ giữ xe của Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín) có vai trò là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đến hết ngày 30/6/2025.

Điều đáng nói là sau khi hết hạn hợp đồng, các công ty này vẫn giành quyền kiểm soát cổng ra vào Khu căn hộ Saigon Gateway thông qua việc mua bán, chuyển nhượng tài sản không rõ ràng mà không bàn giao lại cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản My House được BQT thuê từ ngày 1/7/2025.

Trong Biên bản làm việc ngày 30/7/2025 của UBND phường Tăng Nhơn Phú, Công ty Hiệp Phú Land cho rằng chốt quản lý xe ra vào tại cổng chính nằm trên phần đất 5.000 m2 được tách sổ riêng và chủ đầu tư thực hiện việc kiểm soát xe ra vào để đảm bảo tài sản cho cư dân tại chung cư?

Tuy nhiên, thực tế việc xuất hiện 2 đơn vị cùng quản lý xe ra vào tại cổng chính gây nên tranh chấp giữa BQT và chủ đầu tư suốt thời gian qua. Đồng thời gây ra sự bất tiện cho cư dân và tình hình an ninh trật tự tại chung cư trở nên phức tạp.

Sau nhiều lần làm việc với Chủ đầu tư, BQT cùng các đơn vị liên quan, chiều 10/9, UBND phường Tăng Nhơn Phú đã tổ chức tháo dỡ chốt kiểm soát xe ra vào tại cổng chính và di dời xuống các tầng hầm.

Theo phản ánh của người dân, cổng chính khu chung cư hiện nay chỉ còn chốt bảo vệ, được giao cho BQT quản lý, đồng thời một phần bãi xe ô tô trong khu đất 5.000 m2 cũng dừng kinh doanh dịch vụ giữ xe và hoàn trả mặt bằng theo quy hoạch được duyệt. Cư dân Saigon Gateway cho biết, họ rất biết ơn UBND phường Tăng Nhơn Phú vì đã có động thái xử lý quyết liệt trước những kiến nghị của cư dân suốt thời gian qua.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!