Dự giải quốc tế, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” thắng lớn

Đơn vị sản xuất concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” vừa được vinh danh tại Giải thưởng Quan hệ Công chúng Đông Nam Á lần thứ 5 (ASEAN PR Excellence Awards 2025), diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/7.

Với chiến dịch “Concert Anh trai vượt ngàn chông gai,” Tập đoàn YeaH1 đã giành Giải Kim Cương - giải thưởng cao nhất cho hạng mục Giải thưởng Truyền thông trên mạng xã hội xuất sắc nhất (Best Communication Use of Social Media).

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, công nghệ hiện đại và bản sắc văn hoá Việt, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ tạo dấu ấn về quy mô và chất lượng nghệ thuật đỉnh cao, sánh ngang với các concert quốc tế mà còn cho thấy năng lực sản xuất và kết nối cộng đồng của các nhà sản xuất Việt Nam đã vươn tầm khu vực và thế giới.

Chiến dịch truyền thông cho concert được triển khai mạnh mẽ trên mạng xã hội trong suốt một năm qua với chiến lược đa nền tảng, nhất quán thông điệp và khả năng lan tỏa mạnh mẽ. YeaH1 đã tận dụng hiệu quả sức mạnh truyền thông số để kết nối cộng đồng, thu hút hàng trăm triệu lượt tiếp cận và tương tác thực, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến công chúng trong và ngoài nước.

Theo các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực truyền thông, Chiến dịch “Concert Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ làm nên tên tuổi cho thương hiệu, mà còn góp phần viết nên câu chuyện chạm vào trái tim nhiều thế hệ người Việt Nam với những giá trị nhân văn được truyền tải bằng âm nhạc và văn hóa lịch sử.

Đại diện Tập đoàn YeaH1 cho hay giải thưởng này chứng minh nỗ lực của YeaH1 nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc định hình lại tiêu chuẩn truyền thông trong ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo đó, các chiến dịch truyền thông hiện đại sẽ không còn dừng lại ở việc quảng bá cho một chương trình giải trí đơn lẻ, mà nó thực sự phải trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy khu vực và toàn cầu.

Giải thưởng Quan hệ Công chúng ASEAN do Mạng lưới Quan hệ Công chúng ASEAN (APRN) tổ chức hai năm một lần, phối hợp cùng Viện Quan hệ Công chúng Malaysia, World Comm Malaysia và Liên minh Toàn cầu về Quan hệ Công chúng và Quản lý Truyền thông. APRN đạt được sự công nhận toàn cầu khi trở thành thành viên của Liên minh Toàn cầu về Quan hệ Công chúng và Quản lý Truyền thông - liên minh của các hiệp hội và tổ chức quản lý PR và truyền thông lớn trên thế giới, đại diện cho 320.000 chuyên gia và học giả trên toàn cầu. Chính vì thế, Giải thưởng Quan hệ Công chúng ASEAN được đánh giá là một trong những sự kiện uy tín bậc nhất của ngành truyền thông và quan hệ công chúng khu vực Đông Nam Á, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực này. Năm nay, giải thưởng tiếp tục thu hút các quốc gia thuộc khối ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Việt Nam… tham dự và tranh tài. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, giám đốc điều hành, chủ tịch các viện quan hệ công chúng uy tín đến từ New Zealand, Hongkong (Trung Quốc), Malaysia, Hàn Quốc…