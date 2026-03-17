Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu, theo thống kê sơ bộ, lên đến 99,69%. Điểm đặc biệt là toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%, trong đó 4 địa phương là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long đạt tới 99,99%. Trong cả nước không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu lại, không có đơn vị nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Một điểm đặc biệt khác là trong cuộc bầu cử này, có nhiều cử tri trên 100 tuổi. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Ở Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên, gồm 31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, (sinh năm 1912) và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi (sinh năm 1915).

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định, việc kiểm phiếu phải hoàn thành trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu. Ngay sau khi kiểm phiếu xong sẽ công bố kết quả sơ bộ tại khu vực bỏ phiếu. Kết quả sơ bộ gồm các thông số: Số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ/không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên (tỷ lệ % và số phiếu thực tế), tỷ lệ cử tri đi bầu (phải đạt quá 1/2 tổng số cử tri để công nhận kết quả).

Báo cáo kết quả chính thức cuộc bầu cử sau khi tổng hợp và xác minh các thông tin, bao gồm danh sách người trúng cử, số phiếu hợp lệ, số phiếu bầu cho người trúng cử, tỷ lệ % trúng cử, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bầu cử.

Sau ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp để xác nhận kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu của người trúng cử. Theo quy định, chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử (trước ngày 25/3/2026), phải công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở kết quả bầu cử, việc xem xét, xác nhận tư cách của những người trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XVI và các địa phương sẽ chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các công việc này dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4/2026, trước khi tiến hành Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, hiện nay, các địa phương đang tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát và công bố kết quả bầu cử.

Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, sau khi công bố kết quả bầu cử, dự kiến ngày 3/4 Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong thời gian tới.