Du lịch Việt Nam đón 5,5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9/2025), ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024 (3 triệu lượt). Đây là tín hiệu tích cực, mở đầu cho mùa cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Đây là thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chiều 5/9.

Khách đến Hà Nội tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Thủ đô Hà Nội dẫn đầu cả nước khi đón 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 80.000 lượt, tăng 35%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80%. Công suất phòng bình quân đạt 83%, tăng 22,6% so với năm 2024.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, đón khoảng 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 45.600 lượt. Lượng khách nghỉ tại cơ sở lưu trú đạt 300.000 lượt, công suất phòng bình quân 87%, tổng thu ước 4.140 tỷ đồng. Hải Phòng đón 1,03 triệu lượt khách, tăng 8%, trong đó khách quốc tế đạt 29.518 lượt, tăng 5%; công suất phòng bình quân 50%.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Khánh Hòa đón gần 908.000 lượt khách, doanh thu tăng đáng kể, công suất phòng đạt 80%. Đà Nẵng thu hút hơn 620.000 lượt, trong đó khách quốc tế tăng mạnh, tổng thu trên 2.200 tỷ đồng. Lâm Đồng đón khoảng 590.000 lượt, công suất phòng 3-5 sao đạt cao. Ninh Bình hút hơn 420.000 khách, trong đó nhiều khách quốc tế.

Ở khu vực phía Nam, An Giang đạt hơn 385.000 lượt khách với doanh thu tăng trên 40%. Quảng Ninh đón 339.000 lượt, thấp hơn cùng kỳ nhưng doanh thu vẫn gần 1.000 tỷ đồng. Lào Cai gần 228.000 lượt, tăng trưởng ổn định. Thành phố Huế ghi nhận hơn 198.000 lượt khách, tăng mạnh cả về khách nội địa và quốc tế, doanh thu cũng tăng hơn 40%.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh, kết quả đạt được nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nên công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 đã được thực hiện từ sớm. Bên cạnh đó, hầu hết các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các trường hợp tai nạn, sự cố đáng tiếc. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.

Điểm đến nội địa được ưu tiên chọn lựa

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày là cao điểm cuối cùng của mùa du lịch hè 2025, vì vậy các địa phương, khu điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở lưu trú đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều chương trình kích cầu được triển khai trong khuôn khổ chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu”; nhiều bảo tàng, khu di tích văn hóa - lịch sử ở Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Quảng Ngãi… mở cửa miễn phí; các doanh nghiệp tung ưu đãi, giảm giá dịch vụ.

Trước và trong kỳ nghỉ, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật, tạo điểm nhấn thu hút khách. Một loạt sản phẩm mới được giới thiệu như tàu hỏa 2 tầng “Năm cửa ô” ở Hà Nội, “Con đường Lịch sử” tại Thung Nham (Ninh Bình), tour “Hành trình tự hào Việt Nam”, “Hòa nhịp concert quốc gia”, “Hà Nội bốn mùa” từ các hãng lữ hành lớn,...

Các điểm đến thu hút đông khách trong dịp lễ gồm: Hà Nội, Sa Pa (Lào Cai), Bà Nà (Đà Nẵng), Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né, Đà Lạt (Lâm Đồng), Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc (An Giang). Xu hướng nổi bật năm nay là lượng khách đến các tỉnh phía Bắc tăng nhờ chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thay vì chọn tour nước ngoài, nhiều du khách ưu tiên hành trình “về nguồn”, tham quan các điểm lịch sử như Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), An toàn khu Tân Trào (Tuyên Quang), chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên), Thành cổ Quảng Trị, Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh). Hà Nội đặc biệt trở thành tâm điểm khi tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn trong dịp kỷ niệm.

Về phương tiện di chuyển, nhu cầu hàng không tăng mạnh, các hãng đồng loạt khuyến mại và tăng chuyến, riêng Vietnam Airlines cung ứng hơn 600.000 chỗ. Đường sắt tăng cường thêm hơn 50 chuyến tàu trên các tuyến chính. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé xe buýt, tàu đô thị trong dịp lễ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự tăng trưởng về lượng khách và an toàn hoạt động du lịch trong dịp lễ 2/9 năm nay là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố như: Kỳ nghỉ kéo dài, sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hạ tầng giao thông được cải thiện nhờ các tuyến cao tốc mới, sự đa dạng phương tiện vận chuyển, đổi mới sản phẩm du lịch và quản lý chặt chẽ.

Bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế như ùn tắc cục bộ tại một số điểm, tình trạng quá tải phòng khách sạn ở Hà Nội, thời tiết mưa ảnh hưởng từ bão số 6 tác động đến du lịch tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,.... Ngoài ra, lượng khách không sôi động bằng dịp 30/4 – 1/5 do học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, nhiều gia đình ưu tiên nhập học. Công tác thu gom rác thải sau các sự kiện ở một số nơi còn hạn chế.

Nhìn tổng thể, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025 đã ghi dấu ấn khi ngành du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút, sự an toàn và khả năng thích ứng, tạo nền tảng tích cực cho những tháng cuối năm.