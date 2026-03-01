Đưa vào hoạt động bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với mô hình y tế tích hợp

Ngày 1/3, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương bệnh viện thứ 10 - Vinmec Ocean Park 2, có tổng vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng. Đây là bệnh viện đầu tiên triển khai mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị phục hồi-an dưỡng, chuyển từ chữa bệnh đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay việc đưa vào hoạt động bệnh viện thứ 10 trong hệ thống của Vinmec, đặc biệt là một bệnh viện được đầu tư bài bản, hiện đại sát khu vực phía Đông Thủ đô, tỉnh Hưng Yên là một minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của y tế tư nhân, góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa y tế mà Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích.

“Trong những năm qua, Bộ Y tế luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hệ thống Y tế Vinmec cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vinmec đã khẳng định được vị thế là một trong những đơn vị y tế tư nhân hàng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiếp cận với các chuẩn mực y khoa tiên tiến của thế giới, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Vinmec sẽ tiếp tục phát huy vai trò khối y tế tư nhân, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng dịch vụ và quản trị y tế, từng bước đưa y tế Việt Nam tiếp cận chuẩn mực y tế khu vực và thế giới,” Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá.

Đặc biệt, việc Vinmec tiên phong triển khai mô hình bệnh viện cộng đồng, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi liên tục cho người dân là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế Việt Nam theo hướng dự phòng, chủ động lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, đây cũng là mô hình cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá và nhân rộng nếu phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đây không chỉ là một bệnh viện đơn thuần mà là một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân. Những mục tiêu đó phù hợp và cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Giáo sư Trần Trung Dũng - Tổng Giám Đốc hệ thống Y tế Vinmec cho hay điểm khác biệt vượt trội của Vinmec Ocean Park 2 là mô hình phát triển với tư duy đột phá. Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

Song hành với chuyên môn, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, hướng tới sàng lọc sớm và điều trị chính xác. Nổi bật là hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT (Siemens Healthineers, Đức) và CT 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ), cho phép chụp toàn thân tốc độ cao với liều tia tối ưu, hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch và các bệnh lý phức tạp ở độ phân giải cao. Đặc biệt, công nghệ robot cũng sẽ được đưa vào phẫu thuật, góp phần nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, qua đó xác lập chuẩn mực mới về hiệu quả điều trị.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) trên tổng diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, Vinmec Ocean Park 2 là đơn vị đầu tiên trong hệ thống triển khai mô hình “Bệnh viện cộng đồng.” Cùng hai phòng khám tại Ocean Park 1 và Ocean Park 2, bệnh viện hình thành tổ hợp y tế Ocean City gắn bó mật thiết với người dân, vận hành theo mô hình bác sỹ gia đình, tập trung vào chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị theo nguyên tắc liên tục, gần nơi sinh sống và chất lượng cao.