Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực

Sắc lệnh, có hiệu lực từ ngày 5/11, cho phép lực lượng an ninh khám xét nhà mà không cần lệnh, đồng thời đình chỉ quyền liên lạc và thư từ riêng tại các tỉnh nằm trong khu vực ven biển, bao gồm Manabi, Guayas, Santa Elena, Los Rios và El Oro.

Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các thành phố La Mana ở Cotopaxi, Las Naves và Echeandia ở Bolivar nhằm tăng cường an ninh và khôi phục trật tự công cộng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tội phạm bạo lực. Những khu vực này đã được ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 8 và được gia hạn thêm 30 ngày đến ngày 6/10.

Ecuador đã và đang chứng kiến bạo lực leo thang khi các nhóm tội phạm có tổ chức gia tăng hoạt động, đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế vốn đã ngập trong nợ nần của nước này. Chính phủ Ecuador đã thực hiện nhiều biện pháp ngày càng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn bạo lực, nhưng các vụ thanh toán băng nhóm vẫn ở mức cao. Theo Bộ Nội vụ Ecuador, tổng số vụ giết người ở nước này trong 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024 lên 6.797 vụ, trong đó hơn 84% có liên quan đến bạo lực băng nhóm.

PV
thế giới Ecuador tình trạng khẩn cấp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
(Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay” nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.
Hoạt động UNESCO phi chính phủ thúc đẩy ngoại giao nhân dân Việt Nam - Nhật Bản
Hoạt động UNESCO phi chính phủ thúc đẩy ngoại giao nhân dân Việt Nam - Nhật Bản
(Ngày Nay) - Chuyến thăm và làm việc của đoàn Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Nhật Bản từ ngày 12/10 đến 20/10/2025 đã khẳng định vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên di sản và sáng tạo.