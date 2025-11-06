Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực

(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.

Sắc lệnh, có hiệu lực từ ngày 5/11, cho phép lực lượng an ninh khám xét nhà mà không cần lệnh, đồng thời đình chỉ quyền liên lạc và thư từ riêng tại các tỉnh nằm trong khu vực ven biển, bao gồm Manabi, Guayas, Santa Elena, Los Rios và El Oro.

Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các thành phố La Mana ở Cotopaxi, Las Naves và Echeandia ở Bolivar nhằm tăng cường an ninh và khôi phục trật tự công cộng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tội phạm bạo lực. Những khu vực này đã được ban bố tình trạng khẩn cấp từ tháng 8 và được gia hạn thêm 30 ngày đến ngày 6/10.

Ecuador đã và đang chứng kiến bạo lực leo thang khi các nhóm tội phạm có tổ chức gia tăng hoạt động, đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế vốn đã ngập trong nợ nần của nước này. Chính phủ Ecuador đã thực hiện nhiều biện pháp ngày càng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn bạo lực, nhưng các vụ thanh toán băng nhóm vẫn ở mức cao. Theo Bộ Nội vụ Ecuador, tổng số vụ giết người ở nước này trong 9 tháng đầu năm đã tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024 lên 6.797 vụ, trong đó hơn 84% có liên quan đến bạo lực băng nhóm.