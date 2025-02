Ecuador tạm đóng cửa biên giới với Colombia và Peru

Hoạt động nói trên được tiến hành với sự phối hợp của giới chức phụ trách di trú các nước liên quan và sẽ có hiệu lực cho đến ngày 10/2.

Hôm 3/2, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã chỉ thị đóng cửa các khu vực biên giới trên bộ với Colombia và Peru nhằm đề phòng những bất ổn tiềm tàng do các nhóm vũ trang gây ra. Ông Noboa cũng yêu cầu tăng cường an ninh dọc biên giới trên bộ của quốc gia Nam Mỹ này; đẩy mạnh giám sát an ninh an toàn tại các cảng, các tuyến đường thủy cũng như các sân bay và đường băng tư nhân.

Theo Ủy ban bầu cử Ecuador, hơn 13,7 triệu cử tri nước này đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 9/2 để bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, 151 nghị sĩ Quốc hội và 5 thành viên tại Nghị viện vùng Andes với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.