EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine

(Ngày Nay) - Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với các kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.

Tuyên bố của bà Von der Leyen được đưa ra đúng thời điểm các quan chức cấp cao của Mỹ, Ukraine và các cố vấn an ninh quốc gia của Pháp, Anh và Đức đang tập trung tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine do Washington đề xuất. Đây là cuộc họp quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc chiến kéo dài nhiều năm qua.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh: "Bất kỳ kế hoạch hòa bình đáng tin cậy và bền vững nào trước hết cũng phải chấm dứt thương vong và kết thúc chiến sự, đồng thời không gieo mầm cho xung đột trong tương lai".

Chủ tịch EC nêu rõ có 3 yếu tố chính đã được các bên nhất trí là cần thiết cho nền hòa bình công bằng và lâu dài, cũng như đảm bảo chủ quyền cho Ukraine. Thứ nhất là không thể thay đổi biên giới của Ukraine bằng vũ lực. Thứ hai là Ukraine không thể bị áp đặt các giới hạn cho lực lượng vũ trang theo cách khiến nước này dễ bị tấn công trong tương lai và từ đó có thể làm suy yếu an ninh châu Âu. Thứ ba là vai trò không thể thiếu của EU trong việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine và nước này phải có quyền tự do cũng như chủ quyền lựa chọn con đường của mình.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Andriy Yermak cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, trước khi tiến hành các cuộc thảo luận về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng về các cuộc đàm phán, khẳng định các nhóm đàm phán của Ukraine, Mỹ và châu Âu đang duy trì liên lạc chặt chẽ tại Geneva. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết: "Cảnh đổ máu phải chấm dứt và chúng ta phải bảo đảm chiến tranh không bao giờ quay trở lại. Tôi đang chờ đợi kết quả cuộc thảo luận và hy vọng tất cả các bên sẽ có quan điểm mang tính xây dựng. Chúng ta đều cần một kết quả tích cực".

Cuộc họp tại Geneva diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, với sự tham gia của các cường quốc phương Tây và Ukraine. Kế hoạch do Washington đề xuất và đang được xem xét kỹ lưỡng. Trong khi đó, EU quyết tâm đảm bảo tiếng nói của mình phải được lắng nghe trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.