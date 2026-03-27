Festival Huế 2026: Miễn phí cho du khách dự chương trình "Hoàng cung huyền ảo"

(Ngày Nay) - Chuỗi các hoạt động tại chương trình "Hoàng cung Huyền ảo" mở cửa miễn phí cho cộng đồng không chỉ là sản phẩm du lịch đêm đặc sắc mà còn góp phần gia tăng trải nghiệm phong phú tại Đại Nội Huế.

Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” (tổ chức từ 20 giờ, từ 25-28/4/2026 tại Đại Nội Huế) thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026 sẽ phục vụ miễn phí cộng đồng. Đây là hoạt động điểm nhấn trong Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng,” nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách trải nghiệm di sản văn hóa.

“Hoàng cung Huyền ảo” tái hiện sinh động không gian Hoàng cung về đêm thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Theo đó, mở đầu là Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung, đưa du khách bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo.

Ngay sau đó, màn múa đèn lồng của các cung nữ sẽ dẫn dắt cảm xúc, đưa người xem vào khu vực sân Đại Triều Điện Thái Hòa. Tại đây, điểm nhấn nổi bật là Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn.

Tiếp đó, Lễ xuất quân và Thao diễn Kinh binh diễn ra hoành tráng ở phía Đông Điện Thái Hòa với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung, kết hợp hiệu ứng phụt lửa… góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của đội quân xưa. Còn phía Tây Điện Thái Hòa sẽ là không gian Phiên chợ Hoàng cung, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Bên cạnh các nghi lễ cung đình, chương trình còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm đa dạng giao thoa văn hóa thú vị (như trò chơi cung đình, trình diễn Áo dài Huế kết hợp Hanbok); các hoạt động tương tác hiện đại (như trải nghiệm thực tế ảo VR “Đi tìm Hoàng cung đã mất,” không gian “Đế đô Khảo cổ ký,” Triển lãm phong lan, cây cảnh ba miền…)

Đáng chú ý, từ 17 giờ 30 mỗi ngày (từ 24/4-2/5/2026), khu vực Ẩm thực miền Kinh đô tại Phủ Nội Vụ sẽ mở cửa phục vụ du khách trước khi bước vào hành trình khám phá Đại Nội Huế về đêm. Nổi bật có Chương trình buffet ẩm thực Huế (bán vé) diễn ra trong các ngày 26, 28, 30/4 và 2/5; các ngày còn lại 24, 25, 27, 29/4 và 1/5 phục vụ thực đơn Huế theo hình thức set menu và gọi món (à la carte).

Kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, chuỗi các hoạt động của chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” được kỳ vọng không chỉ là sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc mà còn góp phần mang đến trải nghiệm phong phú tại Đại Nội Huế, phục vụ người dân và du khách, qua đó lan tỏa giá trị di sản Cố đô trong đời sống đương đại.