Bảo tàng khoai tây chiên - Góc văn hóa độc đáo giữa lòng thủ đô nước Bỉ

(Ngày Nay) - Nhắc đến Bỉ, bên cạnh sôcôla và bia, khoai tây chiên từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực quen thuộc. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những thanh khoai vàng ruộm ấy là một câu chuyện văn hóa và lịch sử phong phú. Tại thủ đô Brussels, Bảo tàng khoai tây chiên siêu nhỏ (Micro Musée de la Frite) mang đến cho du khách một góc nhìn mới về món ăn bình dị nhưng giàu ý nghĩa này.

Ẩn mình trong một không gian khiêm tốn ở quận Forest, bảo tàng trưng bày hơn 1.000 hiện vật đa dạng, từ tài liệu lịch sử, áp phích quảng cáo, tranh vẽ đến các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Qua đó, khoai tây chiên hiện lên không chỉ là món ăn đường phố, mà còn là một phần đời sống văn hóa của người Bỉ, gắn liền với lịch sử, nghệ thuật, truyện tranh, âm nhạc và cả những lát cắt xã hội đương đại.

Dạo bước giữa các phòng trưng bày, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh khoai chiên dưới nhiều hình thái khác nhau. Những dụng cụ nấu nướng xưa, poster đầy màu sắc hay tranh minh họa hài hước, cho thấy sự hiện diện rộng khắp của món ăn này trong đời sống thường nhật. Ngay cả chiếc phễu giấy đựng khoai chiên – vật dụng quen thuộc trên đường phố Bỉ – cũng được giới thiệu với câu chuyện lịch sử riêng, gắn liền với các xe bán khoai chiên, một nét văn hóa đặc trưng của đất nước này.

Một trong những điểm thu hút du khách là bí quyết làm “miếng khoai chiên hoàn hảo” theo phong cách Bỉ. Phương pháp chiên hai lần, thường sử dụng mỡ bò, giúp lớp vỏ giòn rụm bên ngoài và giữ độ mềm bên trong, lưu giữ hương vị truyền thống gắn bó với người dân Bỉ qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Hugues Henry, người sáng lập dự án Home Frit’ Home – tiền thân của bảo tàng – cho biết ý tưởng xuất phát từ niềm đam mê cá nhân. Hơn 25 năm trước, ông lập một tạp chí trực tuyến giới thiệu nước Bỉ qua góc nhìn hài hước, trong đó khoai tây chiên thường xuất hiện như hình ảnh biểu trưng. Sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đã thôi thúc ông tìm hiểu sâu hơn về món ăn này.

“Tôi bắt đầu gặp gỡ những người làm nghề, các chủ tiệm khoai chiên trực tiếp đứng bếp và dần nhận ra đằng sau món ăn quen thuộc ấy là cả một nền văn hóa phong phú”, ông Hugues kể. Từ đó, ông sưu tầm hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật và nhiều đồ vật liên quan đến khoai tây chiên, hình thành bộ sưu tập kéo dài hơn một phần tư thế kỷ.

Theo ông, khoai tây chiên và Bỉ có mối gắn bó đặc biệt. “Có rất nhiều giai thoại thú vị xoay quanh món ăn này. Thông qua bảo tàng nhỏ tại chính ngôi nhà của mình, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện ấy với công chúng”, ông nói.

Không chỉ là bảo tàng, Home Frit’ Home còn là không gian triển lãm nghệ thuật. Các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm nguyên bản với nhiều chất liệu khác nhau như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, mang đến cái nhìn mới mẻ về Bỉ. Vào mỗi cuối tuần đầu tiên của tháng, nơi đây mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong thời gian tới, ông Hugues dự định tiếp tục mở rộng bộ sưu tập và khai thác các chủ đề chuyên sâu hơn về thế giới khoai tây chiên, từ yếu tố hài hước đến những mối liên hệ bất ngờ với đời sống tinh thần. Theo ông, trong bối cảnh một quốc gia giàu trí tưởng tượng và mang đậm dấu ấn siêu thực như Bỉ, những cách tiếp cận mới sẽ giúp du khách hiểu hơn về bản sắc văn hóa địa phương.

Giữa lòng Brussels, bảo tàng khoai tây chiên siêu nhỏ hiện lên như điểm dừng chân độc đáo cho những ai yêu thích khám phá văn hóa ẩm thực. Từ món ăn đường phố quen thuộc, khoai tây chiên đã trở thành cầu nối kể câu chuyện về con người, lịch sử và tinh thần sáng tạo của nước Bỉ.