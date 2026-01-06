Bảo tàng khoai tây chiên - Góc văn hóa độc đáo giữa lòng thủ đô nước Bỉ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhắc đến Bỉ, bên cạnh sôcôla và bia, khoai tây chiên từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực quen thuộc. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những thanh khoai vàng ruộm ấy là một câu chuyện văn hóa và lịch sử phong phú. Tại thủ đô Brussels, Bảo tàng khoai tây chiên siêu nhỏ (Micro Musée de la Frite) mang đến cho du khách một góc nhìn mới về món ăn bình dị nhưng giàu ý nghĩa này.
Bảo tàng khoai tây chiên - Góc văn hóa độc đáo giữa lòng thủ đô nước Bỉ

Ẩn mình trong một không gian khiêm tốn ở quận Forest, bảo tàng trưng bày hơn 1.000 hiện vật đa dạng, từ tài liệu lịch sử, áp phích quảng cáo, tranh vẽ đến các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Qua đó, khoai tây chiên hiện lên không chỉ là món ăn đường phố, mà còn là một phần đời sống văn hóa của người Bỉ, gắn liền với lịch sử, nghệ thuật, truyện tranh, âm nhạc và cả những lát cắt xã hội đương đại.

Dạo bước giữa các phòng trưng bày, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh khoai chiên dưới nhiều hình thái khác nhau. Những dụng cụ nấu nướng xưa, poster đầy màu sắc hay tranh minh họa hài hước, cho thấy sự hiện diện rộng khắp của món ăn này trong đời sống thường nhật. Ngay cả chiếc phễu giấy đựng khoai chiên – vật dụng quen thuộc trên đường phố Bỉ – cũng được giới thiệu với câu chuyện lịch sử riêng, gắn liền với các xe bán khoai chiên, một nét văn hóa đặc trưng của đất nước này.

Một trong những điểm thu hút du khách là bí quyết làm “miếng khoai chiên hoàn hảo” theo phong cách Bỉ. Phương pháp chiên hai lần, thường sử dụng mỡ bò, giúp lớp vỏ giòn rụm bên ngoài và giữ độ mềm bên trong, lưu giữ hương vị truyền thống gắn bó với người dân Bỉ qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Hugues Henry, người sáng lập dự án Home Frit’ Home – tiền thân của bảo tàng – cho biết ý tưởng xuất phát từ niềm đam mê cá nhân. Hơn 25 năm trước, ông lập một tạp chí trực tuyến giới thiệu nước Bỉ qua góc nhìn hài hước, trong đó khoai tây chiên thường xuất hiện như hình ảnh biểu trưng. Sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đã thôi thúc ông tìm hiểu sâu hơn về món ăn này.

“Tôi bắt đầu gặp gỡ những người làm nghề, các chủ tiệm khoai chiên trực tiếp đứng bếp và dần nhận ra đằng sau món ăn quen thuộc ấy là cả một nền văn hóa phong phú”, ông Hugues kể. Từ đó, ông sưu tầm hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật và nhiều đồ vật liên quan đến khoai tây chiên, hình thành bộ sưu tập kéo dài hơn một phần tư thế kỷ.

Theo ông, khoai tây chiên và Bỉ có mối gắn bó đặc biệt. “Có rất nhiều giai thoại thú vị xoay quanh món ăn này. Thông qua bảo tàng nhỏ tại chính ngôi nhà của mình, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện ấy với công chúng”, ông nói.

Không chỉ là bảo tàng, Home Frit’ Home còn là không gian triển lãm nghệ thuật. Các nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm nguyên bản với nhiều chất liệu khác nhau như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, mang đến cái nhìn mới mẻ về Bỉ. Vào mỗi cuối tuần đầu tiên của tháng, nơi đây mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong thời gian tới, ông Hugues dự định tiếp tục mở rộng bộ sưu tập và khai thác các chủ đề chuyên sâu hơn về thế giới khoai tây chiên, từ yếu tố hài hước đến những mối liên hệ bất ngờ với đời sống tinh thần. Theo ông, trong bối cảnh một quốc gia giàu trí tưởng tượng và mang đậm dấu ấn siêu thực như Bỉ, những cách tiếp cận mới sẽ giúp du khách hiểu hơn về bản sắc văn hóa địa phương.

Giữa lòng Brussels, bảo tàng khoai tây chiên siêu nhỏ hiện lên như điểm dừng chân độc đáo cho những ai yêu thích khám phá văn hóa ẩm thực. Từ món ăn đường phố quen thuộc, khoai tây chiên đã trở thành cầu nối kể câu chuyện về con người, lịch sử và tinh thần sáng tạo của nước Bỉ.

PV
Bỉ Bảo tàng khoai tây chiên văn hoá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo đảm mọi người dân được thiết lập hồ sơ hộ tịch điện tử cá nhân
Bảo đảm mọi người dân được thiết lập hồ sơ hộ tịch điện tử cá nhân
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2836/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình) với mục tiêu tổng quát là tất cả sự kiện hộ tịch đều được đăng ký, quản lý trên môi trường điện tử.
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026
(Ngày Nay) - Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Trong đó, kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục vào trung tuần tháng 2/2026.
Những khoảnh khắc thiên văn hiếm có trong năm 2026
Những khoảnh khắc thiên văn hiếm có trong năm 2026
(Ngày Nay) - Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đặc biệt đối với những người yêu thiên văn khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi 13 lần Trăng tròn, đi kèm hàng loạt hiện tượng hiếm gặp như 3 siêu trăng, 1 Trăng Xanh hiếm hoi và 2 lần nguyệt thực, trong đó có một nguyệt thực toàn phần tạo nên hiện tượng Trăng Máu ngoạn mục.
Nghệ nhân trình diễn làm gốm. Ảnh minh họa: Tường Vi/TTXVN.
Gốm Việt trên hành trình gìn giữ và làm mới truyền thống
(Ngày Nay) - Trải qua nhiều biến động lịch sử, nghề gốm vẫn duy trì sức sống và khẳng định vị thế trong đời sống đương đại. Tuy nhiên, trước sức ép của sản xuất công nghiệp, các họa sĩ, nghệ nhân hiện nay phải nỗ lực rất nhiều để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tính độc bản của mỗi tác phẩm.