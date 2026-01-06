Gần 100 điểm xem chung trận mở màn U23 Việt Nam gặp U23 Jordan trên toàn quốc

(Ngày Nay) - Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/1, trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Vương quốc Ả - rập Xê - út), Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục Vòng chung kết U23 châu Á 2026 (U23 Asian Cup 2026) bằng trận mở màn gặp U23 Jordan. Đây là trận đấu mà thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik phải có kết quả tốt nhất để giành lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết.

Người hâm mộ bóng đá có thể xem trực tiếp U23 Việt Nam và U23 Jordan trên TV360 (nền tảng giải trí của Tổng công ty Viễn thông Viettel). U23 Asian Cup 2026 là giải đấu lớn đầu tiên được phát sóng trên TV360 sau khi nền tảng này công bố gói bản quyền các giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026 - 2029.

Với tình yêu bóng đá dành cho đội tuyển nước nhà, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ được TV360 kích hoạt bằng chuỗi sự kiện xem chung quy mô toàn quốc tại gần 100 điểm, góp phần khuếch đại không khí cổ vũ và kết nối người hâm mộ trên khắp cả nước.

Trước giờ bóng lăn, TV360 tiếp tục gia tăng chiều sâu trải nghiệm cho khán giả bằng chương trình bình luận trước trận đấu, phát sóng lúc 17 giờ 45 phút ngày 6/1 trên kênh TV360+9. Đồng hành trong chương trình là các khách mời giàu kinh nghiệm và góc nhìn chuyên sâu, gồm bình luận viên Quang Tùng, huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Sự kết hợp giữa phân tích chiến thuật, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng dẫn dắt truyền hình mang đến cho khán giả bức tranh toàn cảnh trước trận đấu mang tính bản lề của U23 Việt Nam.

Đặc biệt, với giải đấu này, TV360 có thêm luồng bình luận “Hòa nhịp Việt Nam” do bình luận viên Tạ Biên Cương và bình luận viên Tuyền Văn Hóa đảm nhiệm. Không nặng tính hàn lâm hay khoảng cách chuyên môn, luồng bình luận được xây dựng bằng những câu chuyện đời thường, tiếng cười dí dỏm xen lẫn phân tích tạo cảm giác thân quen như đang xem bóng đá cùng bạn bè.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải đấu châu Á tới người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giải trí. Khi khoảng cách địa lý và điều kiện hạ tầng dần được thu hẹp, bóng đá trở thành điểm gặp gỡ chung của nhiều cộng đồng, nơi cảm xúc và tinh thần thể thao được sẻ chia rộng rãi.

Từ trải nghiệm số cá nhân hóa trên nền tảng đến các hoạt động xem chung tại địa phương, TV360 đang từng bước tạo ra không gian kết nối, nơi người hâm mộ không chỉ theo dõi bóng đá mà cùng tham gia, cùng chia sẻ và cùng đồng hành.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu dài hạn tại đấu trường châu Á, sự đồng hành của các nền tảng số như TV360 mang ý nghĩa quan trọng. Không chỉ bằng bản quyền hay công nghệ, với cách kết nối con người và xây dựng môi trường thưởng thức bóng đá bền vững, TV360 từng bước khẳng định vai trò của mình trong hành trình phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.