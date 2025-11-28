Giá dầu nhích tăng khi thanh khoản thấp trong dịp nghỉ lễ

(Ngày Nay) - Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 27/11, khi thị trường cân nhắc khả năng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ đi đến được một thỏa thuận.
Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 21 xu (tương đương 0,2%) và chốt phiên ở mức 63,34 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 45 xu (0,8%) lên 59,10 USD/thùng. Khối lượng giao dịch phiên này ở mức thấp do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Ông Ole Hvalbye, chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng SEB, nhận định thị trường đang dao động giữa hy vọng và hoài nghi về các nỗ lực hòa bình mới tại Ukraine.

Trong khi đó, ngân hàng Barclays cho rằng những biến động địa chính trị và hy vọng về một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Nga-Ukraine đã trung hòa những lo ngại về nguồn cung - vốn phát sinh từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà sản xuất lớn của Nga.

Về phía cung, hai nguồn thạo tin cho hay Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) dự kiến sẽ giữ nguyên mức sản lượng tại các cuộc họp vào ngày 30/11 tới, đồng thời thống nhất về một cơ chế đánh giá năng lực sản xuất tối đa của các thành viên.Ngoài ra, tám thành viên OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên chính sách tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026, sau đi các nước này đã dần nâng hoạt động sản xuất trong năm nay.

Giá dầu thô cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Lãi suất thấp hơn thường kích thích tăng trưởng kinh tế và củng cố nhu cầu đối với dầu mỏ.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch OANDA, lưu ý rằng thị trường đang bước vào giai đoạn cuối năm với thanh khoản mỏng và thiếu vắng các động lực mới, trừ khi Fed gây bất ngờ với quan điểm mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp ngày 10/12.Theo ông, giá dầu WTI có thể sẽ dao động trong biên độ hẹp từ 56,80-60,40 USD/thùng cho đến hết năm.

